https://ria.ru/20210520/ukraina-1733184965.html

МИД Украины заявил о трудностях согласования встречи Зеленского и Путина

МИД Украины заявил о трудностях согласования встречи Зеленского и Путина - РИА Новости, 20.05.2021

МИД Украины заявил о трудностях согласования встречи Зеленского и Путина

Согласование возможной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина идет очень тяжело, на ней обязательно должны обсуждаться... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T18:35

2021-05-20T18:35

2021-05-20T22:35

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КИЕВ, 20 мая — РИА Новости. Согласование возможной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина идет очень тяжело, на ней обязательно должны обсуждаться вопросы Донбасса и Крыма, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по гипотетической встрече Путина Зеленского идут, есть наброски возможных тем, но процесс идет непросто."Мы должны говорить с Путиным, потому что мы понимаем, что решения в России принимает Владимир Путин — и никто другой. Но я уверен, что, если эта встреча и пройдет, президент будет жестко защищать украинские интересы. <…> Встреча произойдет тогда, когда мы, Киев, убедимся, что на этой встрече мы сможем предметно обсудить те вопросы, которые для нас ключевые", — добавил он.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20210520/vstrecha-1733109582.html

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россия, дмитрий кулеба, мид украины, владимир зеленский, владимир путин, в мире, украина