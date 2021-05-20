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МИД Украины заявил о трудностях согласования встречи Зеленского и Путина
МИД Украины заявил о трудностях согласования встречи Зеленского и Путина - РИА Новости, 20.05.2021
МИД Украины заявил о трудностях согласования встречи Зеленского и Путина
Согласование возможной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина идет очень тяжело, на ней обязательно должны обсуждаться... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T18:35
2021-05-20T22:35
россия
дмитрий кулеба
мид украины
владимир зеленский
владимир путин
в мире
украина
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КИЕВ, 20 мая — РИА Новости. Согласование возможной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина идет очень тяжело, на ней обязательно должны обсуждаться вопросы Донбасса и Крыма, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по гипотетической встрече Путина Зеленского идут, есть наброски возможных тем, но процесс идет непросто."Мы должны говорить с Путиным, потому что мы понимаем, что решения в России принимает Владимир Путин — и никто другой. Но я уверен, что, если эта встреча и пройдет, президент будет жестко защищать украинские интересы. &lt;…&gt; Встреча произойдет тогда, когда мы, Киев, убедимся, что на этой встрече мы сможем предметно обсудить те вопросы, которые для нас ключевые", — добавил он.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20210520/vstrecha-1733109582.html
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россия, дмитрий кулеба, мид украины, владимир зеленский, владимир путин, в мире, украина

МИД Украины заявил о трудностях согласования встречи Зеленского и Путина

18:35 20.05.2021 (обновлено: 22:35 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве.
Здание министерства иностранных дел в Киеве. - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 мая — РИА Новости. Согласование возможной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина идет очень тяжело, на ней обязательно должны обсуждаться вопросы Донбасса и Крыма, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по гипотетической встрече Путина Зеленского идут, есть наброски возможных тем, но процесс идет непросто.

"В принципе, эта встреча (Путина и Зеленского. — Прим. ред.) рождается очень тяжело. В то же время мы подтверждаем, что готовы к разговору. Главная тема, безусловно, это прекращение войны и мир на Украине. <…> Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить про Донбасс и Крым", — заявил Кулеба местным СМИ.

"Мы должны говорить с Путиным, потому что мы понимаем, что решения в России принимает Владимир Путин — и никто другой. Но я уверен, что, если эта встреча и пройдет, президент будет жестко защищать украинские интересы. <…> Встреча произойдет тогда, когда мы, Киев, убедимся, что на этой встрече мы сможем предметно обсудить те вопросы, которые для нас ключевые", — добавил он.
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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В МИД оценили перспективы встречи Путина и Зеленского
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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