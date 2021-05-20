https://ria.ru/20210520/ukraina-1733120137.html

Зеленский предложил решить судьбу Донбасса на всеукраинском референдуме

Зеленский предложил решить судьбу Донбасса на всеукраинском референдуме - РИА Новости, 20.05.2021

Зеленский предложил решить судьбу Донбасса на всеукраинском референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос урегулирования в Донбассе могут вынести на референдум. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T13:16

2021-05-20T13:16

2021-05-20T15:25

донбасс

владимир зеленский

в мире

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КИЕВ, 20 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос урегулирования в Донбассе могут вынести на референдум."Я уверен, что через какое-то время, потому что у нас несколько планов — А, В, С — относительно прекращения войны, по возвращению оккупированных территорий и людей, мы представим референдум с такой тематикой", — сказал украинский лидер на пресс-конференции по итогам второй годовщины на посту президента.По его словам, это может случиться, если не сработают другие способы решения конфликта. Он добавил, что считает проблему урегулирования главной для Украины.Зеленский также заявил, что для достижения мира необходим прямой разговор с Владимиром Путиным. Он выразил беспокойство выдачей российских паспортов в Донбассе, однако не уточнил, как Киев намерен на это реагировать."Это точно первый шаг, потому что то же самое происходило когда-то в Крыму, крымчанам раздавали российские паспорта. И это большая проблема", — сказал он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек. В феврале этого года ситуация в регионе обострилась, при этом руководство ВСУ назвало возможным сценарий силового решения конфликта.Спустя полгода после начала операции Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной украинского конфликта. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что выдача паспортов носит исключительно гуманитарный характер. По его словам, ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы.С конца апреля 2019 года в Ростовской области работают центры выдачи российских паспортов, где жители ЛНР и ДНР могут их получить в упрощенном порядке.

https://ria.ru/20210506/ukraina-1731285543.html

https://ria.ru/20210513/donbass-1732105940.html

https://ria.ru/20210520/vstrecha-1733109582.html

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донбасс, владимир зеленский, в мире, украина