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Зеленский предложил решить судьбу Донбасса на всеукраинском референдуме
Зеленский предложил решить судьбу Донбасса на всеукраинском референдуме - РИА Новости, 20.05.2021
Зеленский предложил решить судьбу Донбасса на всеукраинском референдуме
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос урегулирования в Донбассе могут вынести на референдум. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:16
2021-05-20T15:25
донбасс
владимир зеленский
в мире
украина
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КИЕВ, 20 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос урегулирования в Донбассе могут вынести на референдум."Я уверен, что через какое-то время, потому что у нас несколько планов — А, В, С — относительно прекращения войны, по возвращению оккупированных территорий и людей, мы представим референдум с такой тематикой", — сказал украинский лидер на пресс-конференции по итогам второй годовщины на посту президента.По его словам, это может случиться, если не сработают другие способы решения конфликта. Он добавил, что считает проблему урегулирования главной для Украины.Зеленский также заявил, что для достижения мира необходим прямой разговор с Владимиром Путиным. Он выразил беспокойство выдачей российских паспортов в Донбассе, однако не уточнил, как Киев намерен на это реагировать."Это точно первый шаг, потому что то же самое происходило когда-то в Крыму, крымчанам раздавали российские паспорта. И это большая проблема", — сказал он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек. В феврале этого года ситуация в регионе обострилась, при этом руководство ВСУ назвало возможным сценарий силового решения конфликта.Спустя полгода после начала операции Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной украинского конфликта. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что выдача паспортов носит исключительно гуманитарный характер. По его словам, ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы.С конца апреля 2019 года в Ростовской области работают центры выдачи российских паспортов, где жители ЛНР и ДНР могут их получить в упрощенном порядке.
https://ria.ru/20210506/ukraina-1731285543.html
https://ria.ru/20210513/donbass-1732105940.html
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донбасс, владимир зеленский, в мире, украина

Зеленский предложил решить судьбу Донбасса на всеукраинском референдуме

13:16 20.05.2021 (обновлено: 15:25 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос урегулирования в Донбассе могут вынести на референдум.
"Я уверен, что через какое-то время, потому что у нас несколько планов — А, В, С — относительно прекращения войны, по возвращению оккупированных территорий и людей, мы представим референдум с такой тематикой", — сказал украинский лидер на пресс-конференции по итогам второй годовщины на посту президента.
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По его словам, это может случиться, если не сработают другие способы решения конфликта. Он добавил, что считает проблему урегулирования главной для Украины.
Зеленский также заявил, что для достижения мира необходим прямой разговор с Владимиром Путиным. Он выразил беспокойство выдачей российских паспортов в Донбассе, однако не уточнил, как Киев намерен на это реагировать.
"Это точно первый шаг, потому что то же самое происходило когда-то в Крыму, крымчанам раздавали российские паспорта. И это большая проблема", — сказал он.
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В Кремле ответили на сообщения о возможном присоединении Донбасса
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек. В феврале этого года ситуация в регионе обострилась, при этом руководство ВСУ назвало возможным сценарий силового решения конфликта.
Спустя полгода после начала операции Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы.
Москва неоднократно заявляла, что не является стороной украинского конфликта. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что выдача паспортов носит исключительно гуманитарный характер. По его словам, ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы.
С конца апреля 2019 года в Ростовской области работают центры выдачи российских паспортов, где жители ЛНР и ДНР могут их получить в упрощенном порядке.
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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