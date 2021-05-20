https://ria.ru/20210520/ukraina-1733106298.html

Зеленский заявил о подготовке к встрече с Путиным

Зеленский заявил о подготовке к встрече с Путиным - РИА Новости, 20.05.2021

Зеленский заявил о подготовке к встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что офисы украинского и российского президентов начали переговоры по поводу организации будущей встречи. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:33

2021-05-20T12:33

2021-05-20T12:58

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КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что офисы украинского и российского президентов начали переговоры по поводу организации будущей встречи."Насколько вам известно, я предложил встречу президенту РФ в любой точке нашего Донбасса, а президент РФ предложил встречу в Москве. Но традиционно в такой ситуации встречи происходят либо в одном из мест конфликта, или на нейтральной территории. Начат разговор между офисом президента Украины и Российской Федерации", - сказал Зеленский на пресс-конференции в четверг по итогам второй годовщины на посту президента Украины.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210520/vstrecha-1733109582.html

https://ria.ru/20210428/zelenskiy-1730323596.html

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владимир зеленский, владимир путин, украина, в мире, россия