Зеленский заявил о подготовке к встрече с Путиным
12:33 20.05.2021 (обновлено: 12:58 20.05.2021)
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в онлайн-форуме по борьбе с коронавирусом
КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что офисы украинского и российского президентов начали переговоры по поводу организации будущей встречи.
"Насколько вам известно, я предложил встречу президенту РФ в любой точке нашего Донбасса, а президент РФ предложил встречу в Москве. Но традиционно в такой ситуации встречи происходят либо в одном из мест конфликта, или на нейтральной территории. Начат разговор между офисом президента Украины и Российской Федерации", - сказал Зеленский на пресс-конференции в четверг по итогам второй годовщины на посту президента Украины.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.