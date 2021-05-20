https://ria.ru/20210520/ukraina-1733096265.html

В Киеве собрались желающие задать "неудобные" вопросы Зеленскому

В Киеве собрались желающие задать "неудобные" вопросы Зеленскому - РИА Новости, 20.05.2021

В Киеве собрались желающие задать "неудобные" вопросы Зеленскому

Митинг желающих задать вопросы президенту Украины Владимиру Зеленскому, организованный партией "Демократична сокира" ("Демократический топор"), проходит в... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T11:51

2021-05-20T11:51

2021-05-20T20:42

владимир зеленский

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украина

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КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Митинг желающих задать вопросы президенту Украины Владимиру Зеленскому, организованный партией "Демократична сокира" ("Демократический топор"), проходит в четверг возле здания авиастроительного предприятия "Антонов", где ожидается пресс-конференция украинского лидера, передает корреспондент РИА Новости.Зеленский проведет в четверг пресс-конференцию по случаю второй годовщины своей инаугурации.По оценке корреспондента РИА Новости, около 20 человек с флагами своей партии стояли возле входа на предприятие. Они заявили, что пришли задать вопросы Зеленскому, но их не пускают. Со временем число митингующих увеличилось, теперь их около 50 человек."Нас туда (на пресс-конференцию - ред.) не аккредитовали. Поэтому на этой пресс-конференции не будут даны ответы на интересующие нас вопросы. Вся коммуникация президента превращается всегда в теплую ванну (задаются щадящие вопросы - ред.)… Мы пришли сюда задать ему свои вопросы, пусть даже через журналистов", - сказал один из организаторов акции журналистам.Участники собрания держат таблички с самыми актуальными, по их мнению, вопросами. В частности, "Кто руководит страной, Ермак?"(глава офиса президента), "Как там перемирие в Донбассе?", "Министром чего является Аваков?" (глава МВД Украины), "Какая ваша доля в незаконной добыче янтаря?" Они также держат плакат "Статья 111 УК Украины ("госизмена"), Зе, приготовься".Митингующие задают свои вопросы в громкоговоритель. Они также высказывают свое недовольство руководством страны, в том числе президентом. Но вход на территорию предприятия расположен далеко от ангара, в котором состоится пресс-конференция Зеленского.Перед входом на территорию предприятия стоит очередь из журналистов. Полицейские проверяют их документы. Обстановка спокойная.

https://radiosputnik.ria.ru/20210518/ukraina-1732782850.html

https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733026291.html

https://ria.ru/20210519/stena-1732968852.html

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Митинг перед пресс-конференцией Зеленского возле здания "Антонов" Митинг желающих задать вопросы президенту Украины Владимиру Зеленскому, организованный партией "Демократична сокира" ("Демократический топор"), проходит в четверг возле здания авиастроительного предприятия "Антонов", где ожидается пресс-конференция украинского лидера 2021-05-20T11:51 true PT0M27S

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владимир зеленский, киев, украина, в мире