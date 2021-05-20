https://ria.ru/20210520/ugrozy-1733066484.html

В Новосибирске проводят проверку после заявления журналиста об угрозах

В Новосибирске проводят проверку после заявления журналиста об угрозах - РИА Новости, 20.05.2021

В Новосибирске проводят проверку после заявления журналиста об угрозах

Полиция в Новосибирске проводит проверку после заявления журналиста интернет-портала НГС об угрозах, оскорблениях и применении силы: трое мужчин прямо в... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T08:23

2021-05-20T08:23

2021-05-20T08:23

россия

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 20 мая – РИА Новости. Полиция в Новосибирске проводит проверку после заявления журналиста интернет-портала НГС об угрозах, оскорблениях и применении силы: трое мужчин прямо в редакции угрожали ему из-за статьи о долгах местной бизнесвумен."Девятнадцатого мая в полицию поступило заявление от жителя Заельцовского района Новосибирска по факту совершения в отношении него противоправных действий. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по Новосибирской области.По данным НГС, 19 мая в редакцию пришли трое мужчин и устроили разборки с оскорблениями и угрозами в отношении журналиста Ильи Калинина – автора статьи о долгах известной в Новосибирске бизнес-леди. Его коллеги сняли произошедшее на видео. Мужчины матерились, оскорбляли присутствующих, угрожали, требовали удалить статью, а также хватали и толкали журналиста, рассказали в редакции портала.Журналист написал заявление в полицию с требованием привлечь мужчин к ответственности за оскорбления, угрозы физической расправой и применение физической силы. В СМИ также считают, что в действиях и поведении мужчин есть признаки состава преступления, предусмотренного статьей 144 УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов": незваные гости требовали удалить публикацию, при этом отказывались обращаться в юридический отдел издания или суд.

https://ria.ru/20200602/1572369347.html

https://ria.ru/20200219/1564971540.html

россия

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новосибирск, происшествия