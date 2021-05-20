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Режиссеру "Отряда самоубийц" угрожают смертью фанаты франшизы
Режиссеру "Отряда самоубийц" угрожают смертью фанаты франшизы - РИА Новости, 20.05.2021
Режиссеру "Отряда самоубийц" угрожают смертью фанаты франшизы
Режиссеру фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" Джеймсу Ганну поступают угрозы смерти, сообщает New York Post. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T06:51
2021-05-20T06:51
2021-05-20T06:51
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Режиссеру фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" Джеймсу Ганну поступают угрозы смерти, сообщает New York Post.Постановщик признался, что каждый день фанаты франшизы присылают ему сообщения, в которых обещают жестоко разделаться с ним. "Этим утром в инстаграме: "Это угроза. Если ты убьешь (имя персонажа), то я тебе отомщу из ненависти". Каждый. День", — написал у себя на странице в Twitter Ганн и поставил ссылку на свое интервью для сайта Den of Geek, в котором он признался, что готов убить любого героя, если это нужно для развития сюжета.Режиссер уверяет, что старается игнорировать негативные комментарии, потому что их все равно меньше, чем позитивных. Ожидается, что блокбастер "Отряд самоубийц: Миссия навылет" выйдет в российский прокат 5 августа 2021 года. В фильме снялись Марго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина и другие.
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марго робби, идрис эльба, кино и сериалы, новости культуры