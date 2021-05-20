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Россия и Сербия начали совместные антитеррористические учения
Россия и Сербия начали совместные антитеррористические учения - РИА Новости, 20.05.2021
Россия и Сербия начали совместные антитеррористические учения
Российско-сербские тактические учения антитеррористической направленности начались в Сербии, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T10:09
2021-05-20T10:09
2021-05-20T10:09
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российско-сербские тактические учения антитеррористической направленности начались в Сербии, сообщили в Минобороны России."В Республике Сербия состоялось открытие совместного российско-сербского тактического учения антитеррористической направленности", - говорится в сообщении.Отмечается, что учения продлятся до 25 мая с участием подразделений специального назначения двух стран. От российской стороны привлечены около 200 военных и 11 единиц техники соединения спецназначения Западного военного округа."В ходе мероприятия планируется отработать десантирование на парашютных системах "Арбалет", выдвижение к объекту незаконного вооруженного формирования, его блокирование и уничтожение. Кроме того, предусматривается проведение показных выступлений и занятий по стрельбе из стрелкового оружия", - пояснили в военном ведомстве.
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россия, сербия, в мире
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Российско-сербские тактические учения антитеррористической направленности начались в Сербии
, сообщили в Минобороны России
.
"В Республике Сербия состоялось открытие совместного российско-сербского тактического учения антитеррористической направленности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что учения продлятся до 25 мая с участием подразделений специального назначения двух стран. От российской стороны привлечены около 200 военных и 11 единиц техники соединения спецназначения Западного военного округа.
"В ходе мероприятия планируется отработать десантирование на парашютных системах "Арбалет", выдвижение к объекту незаконного вооруженного формирования, его блокирование и уничтожение. Кроме того, предусматривается проведение показных выступлений и занятий по стрельбе из стрелкового оружия", - пояснили в военном ведомстве.