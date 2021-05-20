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В Приамурье получила срок мать, убившая топором пьяного сына в Новый год
В Приамурье получила срок мать, убившая топором пьяного сына в Новый год - РИА Новости, 20.05.2021
В Приамурье получила срок мать, убившая топором пьяного сына в Новый год
Мать, в пьяном виде убившая топором уснувшего сына в новогодние праздники в поселке Бурея, сядет в тюрьму на 8 лет, сообщает прокуратура Амурской области. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T07:49
2021-05-20T07:49
2021-05-20T07:49
амурская область
происшествия
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ХАБАРОВСК, 20 мая - РИА Новости. Мать, в пьяном виде убившая топором уснувшего сына в новогодние праздники в поселке Бурея, сядет в тюрьму на 8 лет, сообщает прокуратура Амурской области.Как выяснило следствие, 61-летняя женщина праздновала с 40-летним сыном Новый год с 31 декабря 2020 года по 2 января этого года. Мать и сын сильно выпили, между ними произошел конфликт, после которого сын лег спать. Затаив обиду, его мать взяла колун и ударила несколько раз по голове потерпевшего. Мужчина умер сразу.Осужденная признала вину и раскаялась.
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амурская область
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амурская область, происшествия