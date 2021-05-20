https://ria.ru/20210520/ubiystvo-1733064895.html

В Приамурье получила срок мать, убившая топором пьяного сына в Новый год

В Приамурье получила срок мать, убившая топором пьяного сына в Новый год - РИА Новости, 20.05.2021

В Приамурье получила срок мать, убившая топором пьяного сына в Новый год

Мать, в пьяном виде убившая топором уснувшего сына в новогодние праздники в поселке Бурея, сядет в тюрьму на 8 лет, сообщает прокуратура Амурской области. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T07:49

2021-05-20T07:49

2021-05-20T07:49

амурская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577929945_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea5f307dd6c272a2c98e95d26cc0cc99.jpg

ХАБАРОВСК, 20 мая - РИА Новости. Мать, в пьяном виде убившая топором уснувшего сына в новогодние праздники в поселке Бурея, сядет в тюрьму на 8 лет, сообщает прокуратура Амурской области.Как выяснило следствие, 61-летняя женщина праздновала с 40-летним сыном Новый год с 31 декабря 2020 года по 2 января этого года. Мать и сын сильно выпили, между ними произошел конфликт, после которого сын лег спать. Затаив обиду, его мать взяла колун и ударила несколько раз по голове потерпевшего. Мужчина умер сразу.Осужденная признала вину и раскаялась.

https://ria.ru/20210518/napadenie-1732814993.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, происшествия