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"Давно угрожал": кто расстрелял семью под Пензой

"Давно угрожал": кто расстрелял семью под Пензой - РИА Новости, 20.05.2021

"Давно угрожал": кто расстрелял семью под Пензой

На днях пензенские силовики ликвидировали 49-летнего Анатолия Воробьева, подозреваемого в жестоком тройном убийстве. По версии СК, он поочередно застрелил жену... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T08:00

2021-05-20T08:00

2021-05-20T08:01

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москва

пенза

убийство

происшествия

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. На днях пензенские силовики ликвидировали 49-летнего Анатолия Воробьева, подозреваемого в жестоком тройном убийстве. По версии СК, он поочередно застрелил жену Екатерину, тещу и шурина — и сбежал. Искали его 150 сотрудников полиции и Росгвардии. По словам местных, ружьем Воробьев владел легально, а супруге не раз грозил расправой."Намеренно шел убивать"Вечером 16 мая в селе Липовка на участке фельдшера Екатерины Воробьевой раздались выстрелы. За несколько часов до этого хозяйка вернулась из Пензы — ездила проведать дочерей. После обеда планировала заняться домашними делами: скосить траву в огороде, посадить картошку.Поскольку участкового пункта в Липовке нет, полицейские прибыли не сразу. Сосед — свидетель преступления — сообщил, что с Екатериной расправился ее муж Анатолий. Хотя пара официально не развелась, супруг последние пару лет жил отдельно в селе Огаревка — у родителей."Толя подошел к моему дому и сказал: лучше уйди отсюда, а то вдруг и тебя тоже застрелю, — вспоминает жительница Липовки Любовь. — Как говорит свидетель, Воробьев снял с плеча заряженное ружье, направил на жену и нажал на курок, после чего убил маму Кати Тамару, собиравшую скошенную траву".Затем Воробьев неспешно направился в Огаревку, которая вплотную примыкает к Липовке. Села соединяет мост над небольшой речкой Сердобой. Путь занял не более 15 минут.Там Воробьев убил брата Екатерины Олега Панина. Он пахал поле, когда увидел приближающегося шурина. Ничего не подозревая, выбрался из трактора и получил пулю в грудь. На шум прибежала жена Олега — ее Воробьев не тронул. Повесил ружье за спину и пошел в лес.В СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более человек", подозреваемого объявили в розыск, в район направили усиленную следственно-оперативную группу.Тихий омутВоробьев прожил с Екатериной более 20 лет, вместе вырастили двух дочерей. Окончив школу, девушки уехали учиться в Пензу, где и остались. Одна уже замужем, родила двоих детей: мальчика и девочку."Это была образцово-показательная семья, — рассказывает жительница Липовки Тамара. — Екатерина после медучилища сразу устроилась фельдшером к нам в село и проработала в ФАПе вплоть до гибели. Принимала участие во всех культурных мероприятиях, даже была депутатом местного сельсовета. Все ее очень любили".Анатолий производил впечатление примерного семьянина — много работал, в основном вахтовым методом, занимался воспитанием дочерей, увлекался рыбалкой и охотой. Однако, по словам местных, в последние годы Екатерина все чаще жаловалась на мужа родным и друзьям. Утверждала, что тот пристрастился к выпивке и стал распускать руки. Олегу не раз приходилось заступаться за сестру. На фото: Екатерина Воробьева"Вообще, на людях Толя был довольно замкнутым и застенчивым, — отмечает Тамара. — Но вот дома, судя по всему, перевоплощался. Три года назад у него был недельный запой, а когда он отправился на вахту в Москву, его ударил инсульт. Так вот, Катя буквально поставила мужа на ноги: ездила к нему в больницу, покупала лекарства, возила в санатории".После инсульта Воробьев бросил пить, получил инвалидность. Но спустя какое-то время отношения в семье окончательно разладились — и супруги разъехались."При этом из дома Толю никто не выгонял, — уточняет Любовь. — Он сам собрал вещи и ушел к родителям. Делал так и раньше, но жена его возвращала. На этот раз, видимо, терпение лопнуло, и Катя заявила, что не пустит мужа на порог".В Липовке считают, что Воробьев воспринял это как оскорбление и начал преследовать супругу, ревнуя ее к каждому встречному. Несколько раз угрожал расправой. Однажды Екатерина даже вызвала полицию, но написать заявление так и не решилась.Ответный огоньНа поиски Воробьева отправили усиленную группу оперативников и бойцов Росгвардии. Жителям Липовки, Огаревки и других окрестных сел до окончания спецоперации посоветовали не выходить из домов, ведь сбежавший был вооружен двуствольным ружьем Иж-43 12-го калибра."Мы до сих пор не понимаем, почему у Толи раньше не забрали оружие, — недоумевают местные. — Ведь у него действительно возникли проблемы с головой. Например, речь стала сильно заторможенной, а "стволом" он продолжал владеть совершенно легально, так как оформил разрешение задолго до инсульта. Насколько я знаю, лицензия скоро заканчивалась".Воробьева увидели спустя сутки на поле неподалеку от Липовки. Сдаваться он не собирался: укрылся за стогом сена и открыл по спецназовцам огонь на поражение. Все закончилось быстро — подозреваемого ликвидировали прицельным выстрелом. В итоге к уголовному делу об убийстве добавилось еще одно — "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".Скорее всего, оба уголовных дела приостановят в связи со смертью основного фигуранта, который, пожалуй, был единственным, кто мог раскрыть истинные мотивы жестокой расправы.Екатерину, ее мать Тамару и брата Олега похоронили в Липовке в среду, 19 мая. Проститься с погибшими пришли почти все жители близлежащих сел. Проводить в последний путь Воробьева (точная дата похорон еще не известна) пока никто не захотел. Отказался даже старший брат, который сейчас работает на вахте в Москве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), москва, пенза, убийство, происшествия