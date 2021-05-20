Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте
Бензин марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) подорожал с начала мая на 2,1%, до 53 238 рублей за тонну, Аи-95 - на 4,8%, до 57 455 рублей. По данным аналитиков "Петромаркета", на рост цены на бирже на прошлой неделе повлиял растущий спрос со стороны мелкооптовых и розничных операторов из-за сезонных ремонтов на НПЗ.
"Наблюдающаяся волатильность оптовых цен на топливо, впрочем, не повлияет на рост розничных цен на АЗС, который на текущий момент с начала года находится в пределах инфляции (+3%)", - сообщили в Минэнерго, добавив, что в мае топливный рынок продолжает находиться под влиянием растущих с начала апреля внешних котировок на нефть и нефтепродукты.
Также в Минэнерго напомнили, что уже принят ряд необходимых срочных мер для минимизации влияния мировых цен на рост внутренних оптовых и розничных цен на топливо. В частности, НПЗ нарастили запасы бензина до 1,7 миллиона тонн, увеличили выпуск топлива.
"В настоящий момент текущее производство топлива полностью удовлетворяет внутренний рынок, исключая появление ситуации дефицита топлива", - заметили в министерстве.
Кроме того, правительство РФ приняло решение о корректировке демпфирующего механизма для сглаживания колебаний цен на топливо, чтобы поддержать экономику нефтепереработки, законопроект внесен в Госдуму. Указанные в нем нормы фактически заработали с 1 мая этого года, хотя закон будет принят позже.
"Корректировка демпферного механизма нивелирует колебания оптовых цен и позволит сдержать рост розничных цен в рамках годовой инфляции", - пояснили в Минэнерго.