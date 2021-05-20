https://ria.ru/20210520/tseny-1733054554.html

Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте

Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте - РИА Новости, 20.05.2021

Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте

Минэнерго России исключило дефицит топлива в стране, а также рост его цен на АЗС из-за волатильности оптовой стоимости. Об этом РИА Новости сообщили в... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T00:43

2021-05-20T00:43

2021-05-20T00:43

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минэнерго России исключило дефицит топлива в стране, а также рост его цен на АЗС из-за волатильности оптовой стоимости. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве.Бензин марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) подорожал с начала мая на 2,1%, до 53 238 рублей за тонну, Аи-95 - на 4,8%, до 57 455 рублей. По данным аналитиков "Петромаркета", на рост цены на бирже на прошлой неделе повлиял растущий спрос со стороны мелкооптовых и розничных операторов из-за сезонных ремонтов на НПЗ.Также в Минэнерго напомнили, что уже принят ряд необходимых срочных мер для минимизации влияния мировых цен на рост внутренних оптовых и розничных цен на топливо. В частности, НПЗ нарастили запасы бензина до 1,7 миллиона тонн, увеличили выпуск топлива.Кроме того, правительство РФ приняло решение о корректировке демпфирующего механизма для сглаживания колебаний цен на топливо, чтобы поддержать экономику нефтепереработки, законопроект внесен в Госдуму. Указанные в нем нормы фактически заработали с 1 мая этого года, хотя закон будет принят позже."Корректировка демпферного механизма нивелирует колебания оптовых цен и позволит сдержать рост розничных цен в рамках годовой инфляции", - пояснили в Минэнерго.

https://ria.ru/20210426/tpu-1729819676.html

https://ria.ru/20210416/toplivo-1728525080.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика