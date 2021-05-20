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Умер летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев

Умер летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев - РИА Новости, 20.05.2021

Умер летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев

На 65-м году жизни умер летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев, сообщила пресс-служба главы Дагестана. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T22:24

2021-05-20T22:24

2021-05-20T23:48

тайгиб толбоев

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 20 мая — РИА Новости. На 65-м году жизни умер летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев, сообщила пресс-служба главы Дагестана.Толбоев освоил и испытал более 50 типов и модификаций самолетов и вертолетов, был задействован в испытаниях нового ракетного вооружения. Он принимал участие в боевых действиях, во время которых совершил несколько десятков вылетов. Среди наград и званий Толбоева — Герой России, заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации, "Народный герой Дагестана".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тайгиб толбоев , республика дагестан