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Умер летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев
Умер летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев - РИА Новости, 20.05.2021
Умер летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев
На 65-м году жизни умер летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев, сообщила пресс-служба главы Дагестана. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T22:24
2021-05-20T22:24
2021-05-20T23:48
тайгиб толбоев
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 20 мая — РИА Новости. На 65-м году жизни умер летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев, сообщила пресс-служба главы Дагестана.Толбоев освоил и испытал более 50 типов и модификаций самолетов и вертолетов, был задействован в испытаниях нового ракетного вооружения. Он принимал участие в боевых действиях, во время которых совершил несколько десятков вылетов. Среди наград и званий Толбоева — Герой России, заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации, "Народный герой Дагестана".
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тайгиб толбоев , республика дагестан