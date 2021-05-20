Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210520/tolboev-1733213785.html
Умер летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев
Умер летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев - РИА Новости, 20.05.2021
Умер летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев
На 65-м году жизни умер летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев, сообщила пресс-служба главы Дагестана. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T22:24
2021-05-20T23:48
тайгиб толбоев
республика дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733213647_0:0:445:251_1920x0_80_0_0_eb92bff85180e01e0f68b886b2e523bd.png
МАХАЧКАЛА, 20 мая — РИА Новости. На 65-м году жизни умер летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев, сообщила пресс-служба главы Дагестана.Толбоев освоил и испытал более 50 типов и модификаций самолетов и вертолетов, был задействован в испытаниях нового ракетного вооружения. Он принимал участие в боевых действиях, во время которых совершил несколько десятков вылетов. Среди наград и званий Толбоева — Герой России, заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации, "Народный герой Дагестана".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733213647_14:0:410:297_1920x0_80_0_0_a394761a037dae7a915dccf14ed384c1.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тайгиб толбоев , республика дагестан

Умер летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев

22:24 20.05.2021 (обновлено: 23:48 20.05.2021)
 
© фото из соцсетейЛетчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев
Летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© фото из соцсетей
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 20 мая — РИА Новости. На 65-м году жизни умер летчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев, сообщила пресс-служба главы Дагестана.

"За годы службы на разных участках Тайгиб Омарович снискал уважение и авторитет у своих коллег, друзей и земляков. Он был настоящим патриотом своей родины. Светлая память о Тайгибе Толбоеве навсегда останется в наших сердцах", — говорится в некрологе.

Толбоев освоил и испытал более 50 типов и модификаций самолетов и вертолетов, был задействован в испытаниях нового ракетного вооружения. Он принимал участие в боевых действиях, во время которых совершил несколько десятков вылетов. Среди наград и званий Толбоева — Герой России, заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации, "Народный герой Дагестана".
 
Тайгиб ТолбоевРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05"Роскосмос" будет продавать "проверенные космосом" товары
03:03Эксперты выяснили график работы российских мошенников
02:56Стало известно, под каким номером Манижа выступит в финале "Евровидения"
02:36Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
02:10Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
01:48Продюсируемая Киркоровым певица вышла в финал "Евровидения"
01:42Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
01:39Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
01:33Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
01:22Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
01:19Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
00:48Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками
00:37Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"
00:34Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
00:30Минобороны обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии
00:17Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
00:12В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
00:08Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
23:59Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
23:57В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
Лента новостейМолния