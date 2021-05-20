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Наука
https://ria.ru/20210520/tiktok-1733171481.html
TikTok поборется с негативом среди современных блогеров
TikTok поборется с негативом среди современных блогеров - РИА Новости, 20.05.2021
TikTok поборется с негативом среди современных блогеров
В TikTok появилась возможность массового удаления комментариев. Так платформа собирается поддержать борьбу с буллингом и негативом среди пользователей. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T17:23
2021-05-20T17:24
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технологии
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В TikTok появилась возможность массового удаления комментариев. Так платформа собирается поддержать борьбу с буллингом и негативом среди пользователей.Теперь пользователи видеосервиса могут одновременно удалить до 100 комментариев и отправить в "черный список" десятки аккаунтов, с которых поступают угрозы или оскорбления. До этого в TikTok приходилось вычищать ленту комментариев вручную.Новая функция станет доступна российским пользователям сервиса в ближайшие недели. Он появится в одном из обновлений программы для устройств на Android и iOS.Ранее соцсеть ввела ограничения для юных тиктокеров, включая ограничение переписки и возможности снимать видео в формате дуэтов.
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tiktok, google android, apple ios, технологии

TikTok поборется с негативом среди современных блогеров

17:23 20.05.2021 (обновлено: 17:24 20.05.2021)
 
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© AP Photo / Kiichiro Sato
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В TikTok появилась возможность массового удаления комментариев. Так платформа собирается поддержать борьбу с буллингом и негативом среди пользователей.
Теперь пользователи видеосервиса могут одновременно удалить до 100 комментариев и отправить в "черный список" десятки аккаунтов, с которых поступают угрозы или оскорбления. До этого в TikTok приходилось вычищать ленту комментариев вручную.
Новая функция станет доступна российским пользователям сервиса в ближайшие недели. Он появится в одном из обновлений программы для устройств на Android и iOS.
Ранее соцсеть ввела ограничения для юных тиктокеров, включая ограничение переписки и возможности снимать видео в формате дуэтов.
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