https://ria.ru/20210520/tiktok-1733171481.html

TikTok поборется с негативом среди современных блогеров

TikTok поборется с негативом среди современных блогеров - РИА Новости, 20.05.2021

TikTok поборется с негативом среди современных блогеров

В TikTok появилась возможность массового удаления комментариев. Так платформа собирается поддержать борьбу с буллингом и негативом среди пользователей. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T17:23

2021-05-20T17:23

2021-05-20T17:24

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В TikTok появилась возможность массового удаления комментариев. Так платформа собирается поддержать борьбу с буллингом и негативом среди пользователей.Теперь пользователи видеосервиса могут одновременно удалить до 100 комментариев и отправить в "черный список" десятки аккаунтов, с которых поступают угрозы или оскорбления. До этого в TikTok приходилось вычищать ленту комментариев вручную.Новая функция станет доступна российским пользователям сервиса в ближайшие недели. Он появится в одном из обновлений программы для устройств на Android и iOS.Ранее соцсеть ввела ограничения для юных тиктокеров, включая ограничение переписки и возможности снимать видео в формате дуэтов.

https://ria.ru/20210515/rolik-1732466883.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, google android, apple ios, технологии