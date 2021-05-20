https://ria.ru/20210520/telo-1733119470.html

Австралиец 15 лет прятал тело убитого им мужчины в спальне

Австралиец 15 лет прятал тело убитого им мужчины в спальне - РИА Новости, 20.05.2021

Австралиец 15 лет прятал тело убитого им мужчины в спальне

Житель пригорода Сиднея Брюс Робертс убил грабителя и спрятал его тело в своем доме, мумифицированные останки нашли только через 15 лет, сообщает телеканал ABC... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T13:14

2021-05-20T13:14

2021-05-20T13:14

австралия

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Житель пригорода Сиднея Брюс Робертс убил грабителя и спрятал его тело в своем доме, мумифицированные останки нашли только через 15 лет, сообщает телеканал ABC со ссылкой на выводы следователя.Тело мелкого преступника Шейна Снеллмэна было обнаружено лишь после смерти самого Брюса Робертса в 2017 году. Сотрудники аварийной службы обнаружили хозяина дома мертвым после того, как их вызвали соседи, обеспокоенные скопившимися перед домом Робертса письмами. Судья пришел к выводу, что мужчина умер по естественным причинам. Год спустя вызванные в дом уборщики нашли труп Снеллмэна, а также по меньшей мере 19 единиц огнестрельного оружия.В ходе коронерского расследования выяснилось, что Робертс застрелил Снеллмэна в 2002 году, когда тот попытался проникнуть в дом. Робертс почти не выходил из дома и 15 лет прятал труп Снеллмэна в спальне.Родственники охарактеризовали Робертса как замкнутого, нелюдимого человека, который не умеет общаться с людьми и страдает синдромом накопительства.По словам помощницы адвоката Тины Ксантос, вокруг трупа Снеллмэна нашли более 70 флаконов освежителя воздуха, что говорит о том, что Робертс сознательно пытался замаскировать запах разлагающихся останков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/ubiystvo-1733033775.html

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