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Страшно красиво. Почему надо идти на "Опричника" в Михайловский театр

Страшно красиво. Почему надо идти на "Опричника" в Михайловский театр - РИА Новости, 20.05.2021

Страшно красиво. Почему надо идти на "Опричника" в Михайловский театр

Михайловский театр с аншлагом представил оперу Чайковского "Опричник". Сегодня — следующий премьерный показ. Масштабное историческое действо поражает яркими... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T08:00

2021-05-20T08:00

2021-05-20T08:15

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Михайловский театр с аншлагом представил оперу Чайковского "Опричник". Сегодня — следующий премьерный показ. Масштабное историческое действо поражает яркими декорациями, костюмами и удивительными вокальными партиями. И заставляет задуматься, почему "Опричника" так редко ставят в театрах. О том, кто из звезд оценил постановку, чем она интересна и зачем ее надо смотреть и слушать, — в материале РИА Новости.Для оперных гурманов и политиковНа премьеру в Санкт-Петербург попасть было почти невозможно, зрители съезжались со всей страны (в основном из Москвы, конечно).В зале и за кулисами были замечены гендиректор "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, ректор Академии Вагановой Николай Цискаридзе, председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, кинорежиссер Алексей Учитель, президент Фонда Мстислава Ростроповича Ольга Ростропович, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и многие другие.Члены Общественной палаты приехали на премьеру специально из Москвы. Впрочем, это неудивительно, ведь режиссер-постановщик — начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. Чиновник с детства увлекается оперой, окончил музыкальное училище имени Балакирева. Уже поставил "Русалку" в Концертном зале Чайковского, "Иоланту" в "Геликон-опере", а его "Реквием" в память о жертвах блокады Ленинграда показали в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Нижнего Новгорода.Любовь и драма в Смутное времяИнтрига главной театральной премьеры сезона была в том, кто сыграет Ивана Грозного. На афише в образе царя — худрук Михайловского театра Владимир Кехман. Но — обойдемся без спойлеров — не все так очевидно."Опричника" в Михайловском ждали долго — запланировали постановку еще до пандемии, но премьера прошла только сейчас. По задумке Новикова, зрители после выхода из зала должны спросить себя: "А почему такая прекрасная опера выпала из репертуара почти на сто лет"?Впрочем, после просмотра и нескончаемых оваций публика отмечает не только это. "Постановка превзошла все ожидания", "не устаю восхищаться многогранностью Новикова", "рекомендую!", "спасибо за устремленность и любовь к опере", "смело и красиво!" — это лишь небольшая часть эмоций, испытанных зрителями.Премьера "Опричника" состоялась в Мариинском театре в 1874-м. Интересно, что это первая завершенная опера композитора (предыдущие, "Воеводу" и "Ундину", Петр Ильич по разным причинам уничтожил). При этом "Опричник" (он был написан в 1870-72 годах) сейчас почти нигде не идет, а зря.Тем интереснее понять, из какого материала позже выросли большие симфонические полотна мастера.В основе либретто — одноименная трагедия Ивана Лажечникова, автора многих исторических романов. Уже здесь Чайковский обращается к романтизму, делает акцент на драме и крушении отдельно взятого человека.Как отмечает Сергей Новиков, в последующих операх герои у Чайковского часто становятся марионетками таинственных сил, рока.То есть персонаж сам решает свою судьбу, что затем его и губит.Темы, актуальные во все времена: моральный выбор, власть, ответственность. Постановка при этом завораживает красочностью, динамичностью и поворотами сюжета.Опричник — кто?Возможно, новая постановка поможет понять, почему опричнина просуществовала всего семь лет, но легенды и мифы о ней уже почти пять веков обрастают деталями и пугают современников.Главный герой — Андрей, сын боярина Морозова. Его враг — князь Жемчужный. Он предал старого боярина, отобрал его дом и отказывается выдавать дочь Наталью за Андрея. Если отбросить детали, история достойна не только театральной сцены, но и экранизации.Чтобы отомстить врагам, главный герой вступает в опричники — новую гвардию Ивана Грозного, члены которой пользуются исключительной властью. Их действия не подвергаются сомнениям. Но это решение переворачивает жизнь Андрея.В постановке фигура Ивана Грозного практически отсутствует — он незримо словно нависает над персонажами и подталкивает их к трагическому финалу, задает тон действиям. И на протяжении всей оперы зрители гадают, удастся ли Андрею отомстить и стоит ли оно того.Важный момент: несмотря на каноничный сюжет, в опере много сильных самобытных женских персонажей — весьма актуально. Например, в опере Наталья идет наперекор воле отца, прогоняет нелюбимого жениха, выливая на него ушат с водой. Мать Андрея смело противостоит опричникам, не стесняясь эмоций.В итоге — убедительная историческая канва Средневековья и настоящие, живые характеры.Старое и новоеНа сцене — настоящая Русь XVI века. Герои облачены в роскошные платья и кафтаны, женщины щеголяют в кокошниках, бояре надевают ферязи (одежда с длинными, до пола, рукавами, без воротника) и горлатные шапки (парадные головные уборы цилиндрической формы). Декорации удивительно быстро трансформируются из боярского терема в келью, затем в Александровскую слободу и хоромы, где проходит пир.При этом спецэффекты использованы по максимуму и неожиданно: появляются разные голограммы, на фоне башен Кремля летают птицы, а день сменяется ночью. Или в массовой сцене герои с помощью света вдруг оказываются одни — как в фильме с отличной операторской работой.Вокальные партии тоже впечатляют: сильные голоса солистов и драматические тексты не дают отвлечься ни на минуту. И здесь не обошлось без сюрпризов. Партию опричника Басманова, друга Андрея, Чайковский писал для высокого меццо-сопрано. Но в Михайловском решили попробовать контратенора, так что эту партию (в зависимости от состава) исполняют Вадим Волков или Софья Файнберг.Чтобы адаптировать оперу для современного зрителя, в Михайловском театре чуть подкорректировали оригинал не в ущерб содержанию. Просто убрали длинноты и повторения — сохранив смысл, но добавив повествованию динамики.При всей запутанности исторического контекста "Опричник" будет понятен зрителю любого возраста и из любой страны. В постановке можно найти отголоски истории Ромео и Джульетты, "Слова о полку Игореве" или даже сказки про Спящую красавицу.Ну а сюрпризы точно не дадут заскучать. Если не спецэффекты, то уж точно появление важного и неожиданного персонажа в финальной сцене.Премьерные постановки в Михайловском театре намечены на 20 мая, 13 июня.

чайковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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