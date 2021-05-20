https://ria.ru/20210520/tarasov-1733140465.html
Бывший муж Ольги Бузовой сообщил, что станет отцом в четвертый раз
Бывший муж Ольги Бузовой сообщил, что станет отцом в четвертый раз - РИА Новости, 20.05.2021
Бывший муж Ольги Бузовой сообщил, что станет отцом в четвертый раз
Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов сообщил в Instagram о том, что они с женой Анастасией Костенко ждут пополнения в семье. Это будет уже... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T15:38
2021-05-20T15:38
2021-05-20T15:39
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беременность
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов сообщил в Instagram о том, что они с женой Анастасией Костенко ждут пополнения в семье. Это будет уже четвертый ребенок спортсмена.В комментариях пользователи поздравили пару: "Очень радостная весть. Вы будете прекрасной многодетной семьей", "Ого, вот это новость! Молодцы!"У Тарасова есть старшая дочь, которая родилась в браке с Оксаной Пономаренко. Затем спортсмен был женат на телеведущей и певице Ольге Бузовой, но этот союз распался в 2016 году. В 2018-м он женился на модели Анастасии Костенко, пара растит двух дочек.
https://ria.ru/20201023/razvod-1581234619.html
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дети, семья, ольга бузова, дмитрий тарасов, шоу-бизнес, знаменитости, беременность