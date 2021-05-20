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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210520/tarasov-1733140465.html
Бывший муж Ольги Бузовой сообщил, что станет отцом в четвертый раз
Бывший муж Ольги Бузовой сообщил, что станет отцом в четвертый раз - РИА Новости, 20.05.2021
Бывший муж Ольги Бузовой сообщил, что станет отцом в четвертый раз
Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов сообщил в Instagram о том, что они с женой Анастасией Костенко ждут пополнения в семье. Это будет уже... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T15:38
2021-05-20T15:39
дети
семья
ольга бузова
шоубиз
дмитрий тарасов
шоу-бизнес
знаменитости
беременность
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов сообщил в Instagram о том, что они с женой Анастасией Костенко ждут пополнения в семье. Это будет уже четвертый ребенок спортсмена.В комментариях пользователи поздравили пару: "Очень радостная весть. Вы будете прекрасной многодетной семьей", "Ого, вот это новость! Молодцы!"У Тарасова есть старшая дочь, которая родилась в браке с Оксаной Пономаренко. Затем спортсмен был женат на телеведущей и певице Ольге Бузовой, но этот союз распался в 2016 году. В 2018-м он женился на модели Анастасии Костенко, пара растит двух дочек.
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дети, семья, ольга бузова, дмитрий тарасов, шоу-бизнес, знаменитости, беременность

Бывший муж Ольги Бузовой сообщил, что станет отцом в четвертый раз

15:38 20.05.2021 (обновлено: 15:39 20.05.2021)
 
© InstagramДмитрий Тарасов и Анастасия Костенко
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Instagram
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов сообщил в Instagram о том, что они с женой Анастасией Костенко ждут пополнения в семье. Это будет уже четвертый ребенок спортсмена.

"Мы с Анастасией ждем ребеночка. Малыш, ты еще этого не знаешь, но мы тебя уже так любим, — написал Дмитрий. — Мы с Настей планировали каждого малыша, можете нас поздравить, уже скоро мы официально будем многодетной семьей".

В комментариях пользователи поздравили пару: "Очень радостная весть. Вы будете прекрасной многодетной семьей", "Ого, вот это новость! Молодцы!"
У Тарасова есть старшая дочь, которая родилась в браке с Оксаной Пономаренко. Затем спортсмен был женат на телеведущей и певице Ольге Бузовой, но этот союз распался в 2016 году. В 2018-м он женился на модели Анастасии Костенко, пара растит двух дочек.
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ШоубизДетиСемьяОльга БузоваДмитрий ТарасовШоу-бизнесЗнаменитостибеременность
 
 
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