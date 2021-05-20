https://ria.ru/20210520/syvorotka-1733179223.html

Сыворотку привитых "Спутником V" изучат на эффективность к генным штаммам

Сыворотку привитых "Спутником V" изучат на эффективность к генным штаммам - РИА Новости, 20.05.2021

Сыворотку привитых "Спутником V" изучат на эффективность к генным штаммам

Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в ближайшие две-три недели поедут в Италию для исследования сыворотки, полученной от вакцинированных... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T18:07

2021-05-20T18:07

2021-05-20T18:07

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

александр гинцбург

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

коронавирусы

здоровье - общество

италия

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в ближайшие две-три недели поедут в Италию для исследования сыворотки, полученной от вакцинированных "Спутником V", на ее эффективность в отношении к различным генетически измененным штаммам COVID-19, сообщил директор НИЦ Александр Гинцбург."В течение двух-трех недель состоится командировка наших сотрудников в ведущий европейский Институт микробиологии и пульмонологии в Италии... Мы будем испытывать в первую очередь сыворотки, полученные от вакцинированных "Спутником V" на их эффективность по отношению к различным генетически измененным штаммам. Это, безусловно, будет научный ответ на тот вопрос, который вы задаете (будут ли как-то корректироваться сроки вакцинации от коронавируса в зависимости от появления новых штаммов - ред.)", - сказал Гинцбург в эфире "России 24".Он отметил, что после этого надо будет проводить официальное клиническое исследование с тем научным обоснованием, которое будет получено, чтобы перечень всех возможных генетических изменений, которые возникли и будут возникать, внести в регистрационное удостоверение вакцины.

https://ria.ru/20210503/koronavirus-1731022621.html

https://ria.ru/20210520/vaktsiny-1733060478.html

италия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирусы, здоровье - общество, италия