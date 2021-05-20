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Распространение коронавируса
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Сыворотку привитых "Спутником V" изучат на эффективность к генным штаммам
Сыворотку привитых "Спутником V" изучат на эффективность к генным штаммам - РИА Новости, 20.05.2021
Сыворотку привитых "Спутником V" изучат на эффективность к генным штаммам
Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в ближайшие две-три недели поедут в Италию для исследования сыворотки, полученной от вакцинированных... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T18:07
2021-05-20T18:07
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
коронавирусы
здоровье - общество
италия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в ближайшие две-три недели поедут в Италию для исследования сыворотки, полученной от вакцинированных "Спутником V", на ее эффективность в отношении к различным генетически измененным штаммам COVID-19, сообщил директор НИЦ Александр Гинцбург."В течение двух-трех недель состоится командировка наших сотрудников в ведущий европейский Институт микробиологии и пульмонологии в Италии... Мы будем испытывать в первую очередь сыворотки, полученные от вакцинированных "Спутником V" на их эффективность по отношению к различным генетически измененным штаммам. Это, безусловно, будет научный ответ на тот вопрос, который вы задаете (будут ли как-то корректироваться сроки вакцинации от коронавируса в зависимости от появления новых штаммов - ред.)", - сказал Гинцбург в эфире "России 24".Он отметил, что после этого надо будет проводить официальное клиническое исследование с тем научным обоснованием, которое будет получено, чтобы перечень всех возможных генетических изменений, которые возникли и будут возникать, внести в регистрационное удостоверение вакцины.
https://ria.ru/20210503/koronavirus-1731022621.html
https://ria.ru/20210520/vaktsiny-1733060478.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирусы, здоровье - общество, италия

Сыворотку привитых "Спутником V" изучат на эффективность к генным штаммам

18:07 20.05.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V
Производство вакцины Sputnik V - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в ближайшие две-три недели поедут в Италию для исследования сыворотки, полученной от вакцинированных "Спутником V", на ее эффективность в отношении к различным генетически измененным штаммам COVID-19, сообщил директор НИЦ Александр Гинцбург.
"В течение двух-трех недель состоится командировка наших сотрудников в ведущий европейский Институт микробиологии и пульмонологии в Италии... Мы будем испытывать в первую очередь сыворотки, полученные от вакцинированных "Спутником V" на их эффективность по отношению к различным генетически измененным штаммам. Это, безусловно, будет научный ответ на тот вопрос, который вы задаете (будут ли как-то корректироваться сроки вакцинации от коронавируса в зависимости от появления новых штаммов - ред.)", - сказал Гинцбург в эфире "России 24".
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Он отметил, что после этого надо будет проводить официальное клиническое исследование с тем научным обоснованием, которое будет получено, чтобы перечень всех возможных генетических изменений, которые возникли и будут возникать, внести в регистрационное удостоверение вакцины.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Александр ГинцбургНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИталия
 
 
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