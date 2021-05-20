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Суд вынес приговор напавшему на полицейского на незаконной акции
Суд вынес приговор напавшему на полицейского на незаконной акции - РИА Новости, 20.05.2021
Суд вынес приговор напавшему на полицейского на незаконной акции
Тверской суд Москвы отправил на 4 года в колонию Евгения Есенова за нападение на полицейского на несогласованной акции 23 января, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T16:02
2021-05-20T21:35
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил на 4 года в колонию Евгения Есенова за нападение на полицейского на несогласованной акции 23 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.Она уточнила, что за применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья, Есенов будет отбывать наказание в колонии общего режима.Накануне прокурор запросил ему пять лет колонии общего режима.По версии следствия, Есенов на акции 23 января подрался с полицейским на Пушкинской площади.Есенов 25 января уже был оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушение порядка проведения массовой акции.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Только по Москве, как следовало из статистики Мосгорсуда, было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям, ряд приговоров уже вынесен.
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россия, москва, происшествия

Суд вынес приговор напавшему на полицейского на незаконной акции

16:02 20.05.2021 (обновлено: 21:35 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил на 4 года в колонию Евгения Есенова за нападение на полицейского на несогласованной акции 23 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
"Тверским районным судом города Москвы вынесен приговор о признании Евгения Есенова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года", - сказала Бондарева.
Она уточнила, что за применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья, Есенов будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Накануне прокурор запросил ему пять лет колонии общего режима.
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По версии следствия, Есенов на акции 23 января подрался с полицейским на Пушкинской площади.
Есенов 25 января уже был оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушение порядка проведения массовой акции.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
Только по Москве, как следовало из статистики Мосгорсуда, было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям, ряд приговоров уже вынесен.
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