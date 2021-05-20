https://ria.ru/20210520/sud-1733153387.html

Суд вынес приговор напавшему на полицейского на незаконной акции

Суд вынес приговор напавшему на полицейского на незаконной акции - РИА Новости, 20.05.2021

Суд вынес приговор напавшему на полицейского на незаконной акции

Тверской суд Москвы отправил на 4 года в колонию Евгения Есенова за нападение на полицейского на несогласованной акции 23 января, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T16:02

2021-05-20T16:02

2021-05-20T21:35

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил на 4 года в колонию Евгения Есенова за нападение на полицейского на несогласованной акции 23 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.Она уточнила, что за применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья, Есенов будет отбывать наказание в колонии общего режима.Накануне прокурор запросил ему пять лет колонии общего режима.По версии следствия, Есенов на акции 23 января подрался с полицейским на Пушкинской площади.Есенов 25 января уже был оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушение порядка проведения массовой акции.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Только по Москве, как следовало из статистики Мосгорсуда, было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям, ряд приговоров уже вынесен.

https://ria.ru/20210427/aktsii-1730135306.html

https://ria.ru/20210517/peterburg-1732602044.html

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россия, москва, происшествия