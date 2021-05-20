https://ria.ru/20210520/strelba-1733157521.html

В Армении сообщили об инциденте со стрельбой на границе с Азербайджаном

В Армении сообщили об инциденте со стрельбой на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 20.05.2021

В Армении сообщили об инциденте со стрельбой на границе с Азербайджаном

Армянские подразделения открыли предупредительный огонь в ответ на стрельбу со стороны Вооруженных сил Азербайджана. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T16:24

2021-05-20T16:24

2021-05-20T17:18

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ЕРЕВАН, 20 мая — РИА Новости. Армянские подразделения открыли предупредительный огонь в ответ на стрельбу со стороны Вооруженных сил Азербайджана."Двадцатого мая был зафиксирован инцидент на приграничном участке Гегаркуникской области с участием проникнувших на территорию Армении азербайджанских военнослужащих", — заявили в Минобороны Армении.По данным ведомства, около 15:00 (14:00 мск) военные Азербайджана сделали несколько десятков выстрелов — "предположительно, в воздух", — на что последовал ответ Еревана.Командир азербайджанских служащих установил связь с армянскими подразделениями, попросил прекратить огонь, объяснив, что выстрелы были случайными.Ситуация в Сюникской областиКак сообщало Минобороны Армении, 12 мая азербайджанские Вооруженные силы попытались провести работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. Ведомство не привело подробностей о процессе. Ереван счел этот инцидент спланированной провокацией. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о нарушении территориальной целостности. В ведомстве заявили, что азербайджанские войска перешли государственную границу.Иcполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян поручил обратиться за консультациями в ОДКБ и поделился этими планами с Владимиром Путиным.Накануне Россия предложила стать посредником при обсуждении демаркации границы между Баку и Ереваном. Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Пашиняном. Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, Москва выступит консультантом специальной армяно-азербайджанской комиссии, которая и будет решать эти вопросы.Безопасность на некоторых участках автодороги в Сюникской области обеспечивают российские пограничники. Согласно договоренностям, они контролируют движение на участках дорог Горис — Давид Бек и Горис — Капан, которые проходят через проблемные территории.

https://ria.ru/20210520/voennye-1733091684.html

https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/armeniya-1732944367.html

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азербайджан, армения, в мире