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"Страшный факт": в США испугались мощи российского флота

"Страшный факт": в США испугались мощи российского флота - РИА Новости, 20.05.2021

"Страшный факт": в США испугались мощи российского флота

Российский военно-морской флот представляет реальную угрозу для американских ВМС, несмотря на разницу в численности кораблей, пишет журналист Крис Осборн в... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T10:54

2021-05-20T10:54

2021-05-20T13:25

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российский военно-морской флот представляет реальную угрозу для американских ВМС, несмотря на разницу в численности кораблей, пишет журналист Крис Осборн в статье для National Interest.Как отметил автор материала, трехкратное превосходство США по числу эсминцев, кажется, нивелирует потенциальную угрозу со стороны России. На самом деле это не мешает Москве активно и открыто расширять присутствие в Черном море: например, в этом году Черноморский флот получит семь новых кораблей и катеров.Осборн ссылается на выводы экспертов, по мнению которых российские подлодки, а также катера и корветы могут представлять особую опасность в прибрежных районах Черного моря, особенно для Болгарии и Румынии. В случае конфликта крупные американские авианосцы с более глубокой осадкой не смогут действовать в жизненно важных районах, в отличие от быстрых и маневренных российских корветов и патрульных кораблей, подытожил автор статьи.

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/pentagon-1730767740.html

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россия, москва, сша