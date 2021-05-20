"Страшный факт": в США испугались мощи российского флота
10:54 20.05.2021 (обновлено: 13:25 20.05.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКорабль Черноморского флота ВМФ России на генеральной репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российский военно-морской флот представляет реальную угрозу для американских ВМС, несмотря на разницу в численности кораблей, пишет журналист Крис Осборн в статье для National Interest.
Как отметил автор материала, трехкратное превосходство США по числу эсминцев, кажется, нивелирует потенциальную угрозу со стороны России. На самом деле это не мешает Москве активно и открыто расширять присутствие в Черном море: например, в этом году Черноморский флот получит семь новых кораблей и катеров.
"Если Россия увеличивает число новых боевых кораблей, то что это за боевые корабли? Самое главное, какие виды оружия, радаров и датчиков они могут использовать?" — задается вопросами журналист, добавляя, что ответы на них раскроют истинные масштабы растущей угрозы.
В случае конфликта крупные американские авианосцы с более глубокой осадкой не смогут действовать в жизненно важных районах, в отличие от быстрых и маневренных российских корветов и патрульных кораблей, подытожил автор статьи.