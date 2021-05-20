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"Страшный факт": в США испугались мощи российского флота
"Страшный факт": в США испугались мощи российского флота - РИА Новости, 20.05.2021
"Страшный факт": в США испугались мощи российского флота
Российский военно-морской флот представляет реальную угрозу для американских ВМС, несмотря на разницу в численности кораблей, пишет журналист Крис Осборн в... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T10:54
2021-05-20T13:25
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российский военно-морской флот представляет реальную угрозу для американских ВМС, несмотря на разницу в численности кораблей, пишет журналист Крис Осборн в статье для National Interest.Как отметил автор материала, трехкратное превосходство США по числу эсминцев, кажется, нивелирует потенциальную угрозу со стороны России. На самом деле это не мешает Москве активно и открыто расширять присутствие в Черном море: например, в этом году Черноморский флот получит семь новых кораблей и катеров.Осборн ссылается на выводы экспертов, по мнению которых российские подлодки, а также катера и корветы могут представлять особую опасность в прибрежных районах Черного моря, особенно для Болгарии и Румынии. В случае конфликта крупные американские авианосцы с более глубокой осадкой не смогут действовать в жизненно важных районах, в отличие от быстрых и маневренных российских корветов и патрульных кораблей, подытожил автор статьи.
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россия, москва, сша

"Страшный факт": в США испугались мощи российского флота

10:54 20.05.2021 (обновлено: 13:25 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКорабль Черноморского флота ВМФ России на генеральной репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота
Корабль Черноморского флота ВМФ России на генеральной репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российский военно-морской флот представляет реальную угрозу для американских ВМС, несмотря на разницу в численности кораблей, пишет журналист Крис Осборн в статье для National Interest.
Как отметил автор материала, трехкратное превосходство США по числу эсминцев, кажется, нивелирует потенциальную угрозу со стороны России. На самом деле это не мешает Москве активно и открыто расширять присутствие в Черном море: например, в этом году Черноморский флот получит семь новых кораблей и катеров.
"Если Россия увеличивает число новых боевых кораблей, то что это за боевые корабли? Самое главное, какие виды оружия, радаров и датчиков они могут использовать?" — задается вопросами журналист, добавляя, что ответы на них раскроют истинные масштабы растущей угрозы.
Осборн ссылается на выводы экспертов, по мнению которых российские подлодки, а также катера и корветы могут представлять особую опасность в прибрежных районах Черного моря, особенно для Болгарии и Румынии.
В случае конфликта крупные американские авианосцы с более глубокой осадкой не смогут действовать в жизненно важных районах, в отличие от быстрых и маневренных российских корветов и патрульных кораблей, подытожил автор статьи.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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