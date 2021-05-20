https://ria.ru/20210520/stone-1733045432.html
Эмма Стоун рассказала о своей влюбленности в Леонардо Ди Каприо
Эмма Стоун рассказала о своей влюбленности в Леонардо Ди Каприо - РИА Новости, 20.05.2021
Эмма Стоун рассказала о своей влюбленности в Леонардо Ди Каприо
Эмма Стоун рассказала о влюбленности в Леонардо Ди Каприо, сообщает ET Canada. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T00:29
2021-05-20T00:29
2021-05-20T00:29
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новости культуры
леонардо ди каприо
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Эмма Стоун рассказала о влюбленности в Леонардо Ди Каприо, сообщает ET Canada. В программе "The Jess Cagle Show" актрису попросили поделиться воспоминаниями об Оскаре 2017 года, когда она получила премию в номинации "лучшая актриса" за роль Мии Долан в фильме "Ла-Ла Ленд". Заветную статуэтку ей вручал Ди Каприо. "Леонардо Ди Каприо. Это все, что тогда было у меня на уме, потому что это был он. Я вспомнила, что посмотрела "Титаник" в кинотеатрах семь с половиной раз. Он был любовью всей моей жизни. В детстве у меня в спальне висела фотография с его автографом. Я шла к Лео и думала, что это самый сюрреалистичный момент в моей жизни", — говорит Стоун.Она восхищается коллегой и считает, что как актер Ди Каприо просто фантастический. Эмма Стоун стала известной благодаря роли Олив Пендергаст в комедии "Отличница легкого поведения". Ее также можно увидеть в "Бердмэне" Алехандро Г. Иньярриту, где она исполнила роль дочери главного героя — Сэм. В "Фаворитке" Йоргоса Лантимоса ее персонаж Эбигейл Хилл готова подставить родственницу и залезть в постель к королеве, чтобы забыть о бедной жизни.3 июня 2021 года в российский прокат выйдет фильм "Круэлла" со Стоун в главной роли.
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кино и сериалы, новости культуры, леонардо ди каприо, эмили стоун
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости.
Эмма Стоун рассказала о влюбленности в Леонардо Ди Каприо, сообщает
ET Canada.
В программе "The Jess Cagle Show" актрису попросили поделиться воспоминаниями об Оскаре 2017 года, когда она получила премию в номинации "лучшая актриса" за роль Мии Долан в фильме "Ла-Ла Ленд". Заветную статуэтку ей вручал Ди Каприо.
"Леонардо Ди Каприо. Это все, что тогда было у меня на уме, потому что это был он. Я вспомнила, что посмотрела "Титаник" в кинотеатрах семь с половиной раз. Он был любовью всей моей жизни. В детстве у меня в спальне висела фотография с его автографом. Я шла к Лео и думала, что это самый сюрреалистичный момент в моей жизни", — говорит Стоун.
Она восхищается коллегой и считает, что как актер Ди Каприо просто фантастический.
Эмма Стоун стала известной благодаря роли Олив Пендергаст в комедии "Отличница легкого поведения". Ее также можно увидеть в "Бердмэне" Алехандро Г. Иньярриту, где она исполнила роль дочери главного героя — Сэм. В "Фаворитке" Йоргоса Лантимоса ее персонаж Эбигейл Хилл готова подставить родственницу и залезть в постель к королеве, чтобы забыть о бедной жизни.
3 июня 2021 года в российский прокат выйдет фильм "Круэлла" со Стоун в главной роли.