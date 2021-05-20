https://ria.ru/20210520/stone-1733045432.html

Эмма Стоун рассказала о своей влюбленности в Леонардо Ди Каприо

Эмма Стоун рассказала о своей влюбленности в Леонардо Ди Каприо - РИА Новости, 20.05.2021

Эмма Стоун рассказала о своей влюбленности в Леонардо Ди Каприо

Эмма Стоун рассказала о влюбленности в Леонардо Ди Каприо, сообщает ET Canada. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T00:29

2021-05-20T00:29

2021-05-20T00:29

культура

кино и сериалы

новости культуры

леонардо ди каприо

эмили стоун

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Эмма Стоун рассказала о влюбленности в Леонардо Ди Каприо, сообщает ET Canada. В программе "The Jess Cagle Show" актрису попросили поделиться воспоминаниями об Оскаре 2017 года, когда она получила премию в номинации "лучшая актриса" за роль Мии Долан в фильме "Ла-Ла Ленд". Заветную статуэтку ей вручал Ди Каприо. "Леонардо Ди Каприо. Это все, что тогда было у меня на уме, потому что это был он. Я вспомнила, что посмотрела "Титаник" в кинотеатрах семь с половиной раз. Он был любовью всей моей жизни. В детстве у меня в спальне висела фотография с его автографом. Я шла к Лео и думала, что это самый сюрреалистичный момент в моей жизни", — говорит Стоун.Она восхищается коллегой и считает, что как актер Ди Каприо просто фантастический. Эмма Стоун стала известной благодаря роли Олив Пендергаст в комедии "Отличница легкого поведения". Ее также можно увидеть в "Бердмэне" Алехандро Г. Иньярриту, где она исполнила роль дочери главного героя — Сэм. В "Фаворитке" Йоргоса Лантимоса ее персонаж Эбигейл Хилл готова подставить родственницу и залезть в постель к королеве, чтобы забыть о бедной жизни.3 июня 2021 года в российский прокат выйдет фильм "Круэлла" со Стоун в главной роли.

https://ria.ru/20210408/cruella-1727326421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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кино и сериалы, новости культуры, леонардо ди каприо, эмили стоун