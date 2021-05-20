Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210520/stone-1733045432.html
Эмма Стоун рассказала о своей влюбленности в Леонардо Ди Каприо
Эмма Стоун рассказала о своей влюбленности в Леонардо Ди Каприо - РИА Новости, 20.05.2021
Эмма Стоун рассказала о своей влюбленности в Леонардо Ди Каприо
Эмма Стоун рассказала о влюбленности в Леонардо Ди Каприо, сообщает ET Canada. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T00:29
2021-05-20T00:29
культура
кино и сериалы
новости культуры
леонардо ди каприо
эмили стоун
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732934941_661:202:2118:1021_1920x0_80_0_0_c5381b3d0608d44962eed5b799962320.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Эмма Стоун рассказала о влюбленности в Леонардо Ди Каприо, сообщает ET Canada. В программе "The Jess Cagle Show" актрису попросили поделиться воспоминаниями об Оскаре 2017 года, когда она получила премию в номинации "лучшая актриса" за роль Мии Долан в фильме "Ла-Ла Ленд". Заветную статуэтку ей вручал Ди Каприо. "Леонардо Ди Каприо. Это все, что тогда было у меня на уме, потому что это был он. Я вспомнила, что посмотрела "Титаник" в кинотеатрах семь с половиной раз. Он был любовью всей моей жизни. В детстве у меня в спальне висела фотография с его автографом. Я шла к Лео и думала, что это самый сюрреалистичный момент в моей жизни", — говорит Стоун.Она восхищается коллегой и считает, что как актер Ди Каприо просто фантастический. Эмма Стоун стала известной благодаря роли Олив Пендергаст в комедии "Отличница легкого поведения". Ее также можно увидеть в "Бердмэне" Алехандро Г. Иньярриту, где она исполнила роль дочери главного героя — Сэм. В "Фаворитке" Йоргоса Лантимоса ее персонаж Эбигейл Хилл готова подставить родственницу и залезть в постель к королеве, чтобы забыть о бедной жизни.3 июня 2021 года в российский прокат выйдет фильм "Круэлла" со Стоун в главной роли.
https://ria.ru/20210408/cruella-1727326421.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732934941_186:0:2803:1963_1920x0_80_0_0_9cd9993e3bdc1fcacc9e1bc11b1eb610.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, леонардо ди каприо, эмили стоун

Эмма Стоун рассказала о своей влюбленности в Леонардо Ди Каприо

00:29 20.05.2021
 
© AP Photo / Matt Sayles/InvisionЛеонардо Ди Каприо и Эмма Стоун с Оскаром за лучшую женскую роль в фильме "Ла Ла Ленд"
Леонардо Ди Каприо и Эмма Стоун с Оскаром за лучшую женскую роль в фильме Ла Ла Ленд - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© AP Photo / Matt Sayles/Invision
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Эмма Стоун рассказала о влюбленности в Леонардо Ди Каприо, сообщает ET Canada.
В программе "The Jess Cagle Show" актрису попросили поделиться воспоминаниями об Оскаре 2017 года, когда она получила премию в номинации "лучшая актриса" за роль Мии Долан в фильме "Ла-Ла Ленд". Заветную статуэтку ей вручал Ди Каприо.
"Леонардо Ди Каприо. Это все, что тогда было у меня на уме, потому что это был он. Я вспомнила, что посмотрела "Титаник" в кинотеатрах семь с половиной раз. Он был любовью всей моей жизни. В детстве у меня в спальне висела фотография с его автографом. Я шла к Лео и думала, что это самый сюрреалистичный момент в моей жизни", — говорит Стоун.
Она восхищается коллегой и считает, что как актер Ди Каприо просто фантастический.
Эмма Стоун стала известной благодаря роли Олив Пендергаст в комедии "Отличница легкого поведения". Ее также можно увидеть в "Бердмэне" Алехандро Г. Иньярриту, где она исполнила роль дочери главного героя — Сэм. В "Фаворитке" Йоргоса Лантимоса ее персонаж Эбигейл Хилл готова подставить родственницу и залезть в постель к королеве, чтобы забыть о бедной жизни.
3 июня 2021 года в российский прокат выйдет фильм "Круэлла" со Стоун в главной роли.
Кадр из трейлера к фильму Круэлла - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 11:38Культура
Вышел новый трейлер "Круэллы" с Эммой Стоун
 
КультураКино и сериалыНовости культурыЛеонардо Ди КаприоЭмили Стоун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Украинский экс-министр заявил о деградации страны
02:47Лавров и Блинкен обсудили возможности сотрудничества России и США
02:39Эксперт объяснил причины сбоев в работе криптобирж
02:18Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
02:17Эксперт рассказал, как могут прочитать вашу переписку в Telegram
02:09Суд огласит приговор "московскому отравителю" Сабанову
02:09Россиянам назвали два правила выбора клубники
02:05ХАМАС заявил о ракетном ударе по израильским авиабазам
02:02Встреча Лаврова и Блинкена завершилась
01:35Тимур Бекмамбетов снимет мультфильм "Ходжа Насреддин"
01:33Названа главная опасность головной боли
01:30Жители сектора Газа рассказали, что находятся в постоянном страхе
01:26"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы"
01:23Мосгордума повысила штрафы за правонарушения в области землепользования
01:20Блинкен: США продолжат выступать против "Северного потока — 2"
01:17США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике
01:17Развеян миф о новом штрафе для водителей с начала лета
01:06Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2
00:43Минэнерго исключило рост цен на топливо на АЗС из-за волатильности в опте
00:39Глава SolarWinds: хакеры могли проникнуть в систему компании в 2019 году
Лента новостейМолния