https://ria.ru/20210520/staroobryadtsy-1733100917.html

Сотни старообрядцев хотят переселиться в Россию, заявил митрополит

Сотни старообрядцев хотят переселиться в Россию, заявил митрополит - РИА Новости, 20.05.2021

Сотни старообрядцев хотят переселиться в Россию, заявил митрополит

Сотни старообрядцев уже переселились на Дальний Восток и в Приморский край, еще несколько сотен готовы это сделать, рассказал глава Русской православной... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:10

2021-05-20T12:10

2021-05-20T12:10

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сотни старообрядцев уже переселились на Дальний Восток и в Приморский край, еще несколько сотен готовы это сделать, рассказал глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов).Переселение старообрядцев идет из дальнего зарубежья, в частности, из Латинской Америки. По словам митрополита Корнилия, на открытии форума присутствовали представители общин из Бразилии."Старообрядцы по программе, утвержденной правительством, переселяются. Уже сотни переселились в Россию. Особенно на Дальний Восток, это очень важно, и в Приморский край. Пандемия, к сожалению, остановила этот процесс, но в ближайшее время он должен продолжиться. Есть несколько сотен человек, которые готовы переселиться", - сказал Корнилий на Международном старообрядческом форуме в Москве.Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме отметил, что изучение русской культуры неполно без исследования наследия староверов, которых в России насчитывается около 2 млн. "Мы благодарим их за то, что они сберегли и передают молодому поколению знания по древнерусской стилистике иконописи, духовной музыке и храмовому зодчеству, за сохранение которых радел протопоп Аввакум", - добавил он.Старообрядческий форум посвящен 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, которого почитают как мученика за веру представители различных согласий старообрядцев. В РПСЦ он был прославлен в лике святых как священномученик.

https://ria.ru/20210518/avvakum-1732772504.html

https://ria.ru/20201109/staroobryadtsy-1583797347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий чернышенко, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), латинская америка, российская государственная библиотека, youtube, москва