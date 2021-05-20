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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210520/staroobryadtsy-1733100917.html
Сотни старообрядцев хотят переселиться в Россию, заявил митрополит
Сотни старообрядцев хотят переселиться в Россию, заявил митрополит - РИА Новости, 20.05.2021
Сотни старообрядцев хотят переселиться в Россию, заявил митрополит
Сотни старообрядцев уже переселились на Дальний Восток и в Приморский край, еще несколько сотен готовы это сделать, рассказал глава Русской православной... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:10
2021-05-20T12:10
религия и мировоззрение
россия
дмитрий чернышенко
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сотни старообрядцев уже переселились на Дальний Восток и в Приморский край, еще несколько сотен готовы это сделать, рассказал глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов).Переселение старообрядцев идет из дальнего зарубежья, в частности, из Латинской Америки. По словам митрополита Корнилия, на открытии форума присутствовали представители общин из Бразилии."Старообрядцы по программе, утвержденной правительством, переселяются. Уже сотни переселились в Россию. Особенно на Дальний Восток, это очень важно, и в Приморский край. Пандемия, к сожалению, остановила этот процесс, но в ближайшее время он должен продолжиться. Есть несколько сотен человек, которые готовы переселиться", - сказал Корнилий на Международном старообрядческом форуме в Москве.Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме отметил, что изучение русской культуры неполно без исследования наследия староверов, которых в России насчитывается около 2 млн. "Мы благодарим их за то, что они сберегли и передают молодому поколению знания по древнерусской стилистике иконописи, духовной музыке и храмовому зодчеству, за сохранение которых радел протопоп Аввакум", - добавил он.Старообрядческий форум посвящен 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, которого почитают как мученика за веру представители различных согласий старообрядцев. В РПСЦ он был прославлен в лике святых как священномученик.
https://ria.ru/20210518/avvakum-1732772504.html
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россия, дмитрий чернышенко, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), латинская америка, российская государственная библиотека, youtube, москва

Сотни старообрядцев хотят переселиться в Россию, заявил митрополит

12:10 20.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПосетители ярмарки в день праздника Святых Жён-Мироносиц в духовном центре старообрядчества "Рогожская слобода" в Москве
Посетители ярмарки в день праздника Святых Жён-Мироносиц в духовном центре старообрядчества Рогожская слобода в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сотни старообрядцев уже переселились на Дальний Восток и в Приморский край, еще несколько сотен готовы это сделать, рассказал глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов).
Переселение старообрядцев идет из дальнего зарубежья, в частности, из Латинской Америки. По словам митрополита Корнилия, на открытии форума присутствовали представители общин из Бразилии.
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"Старообрядцы по программе, утвержденной правительством, переселяются. Уже сотни переселились в Россию. Особенно на Дальний Восток, это очень важно, и в Приморский край. Пандемия, к сожалению, остановила этот процесс, но в ближайшее время он должен продолжиться. Есть несколько сотен человек, которые готовы переселиться", - сказал Корнилий на Международном старообрядческом форуме в Москве.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме отметил, что изучение русской культуры неполно без исследования наследия староверов, которых в России насчитывается около 2 млн. "Мы благодарим их за то, что они сберегли и передают молодому поколению знания по древнерусской стилистике иконописи, духовной музыке и храмовому зодчеству, за сохранение которых радел протопоп Аввакум", - добавил он.
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Митрополит Корнилий: старообрядцы не являются маргинальным сообществом
Старообрядческий форум посвящен 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, которого почитают как мученика за веру представители различных согласий старообрядцев. В РПСЦ он был прославлен в лике святых как священномученик.
 
Религия и мировоззрениеРоссияДмитрий ЧернышенкоРусская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)Латинская АмерикаРоссийская государственная библиотекаYouTubeМосква
 
 
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