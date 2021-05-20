https://ria.ru/20210520/ssha-1733129089.html

США поприветствовали председательство России в Арктическом совете

США поприветствовали председательство России в Арктическом совете - РИА Новости, 20.05.2021

США поприветствовали председательство России в Арктическом совете

США приветствуют председательство России в Арктическом совете, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T14:04

2021-05-20T14:04

2021-05-20T14:04

россия

энтони блинкен

арктический совет

сша

в мире

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РЕЙКЬЯВИК, 20 мая - РИА Новости. США приветствуют председательство России в Арктическом совете, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Ранее Арктический совет одобрил стратегию развития региона на 10 лет.На встрече в Рейкьявике председательство в Арктическом совете на два года переходит от Исландии к России.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/1732997770.html

россия

сша

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2021

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россия, энтони блинкен, арктический совет, сша, в мире