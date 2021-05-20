США поприветствовали председательство России в Арктическом совете
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике
РЕЙКЬЯВИК, 20 мая - РИА Новости. США приветствуют председательство России в Арктическом совете, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"США приветствуют председательство России в Арктическом совете. Мы с нетерпением ожидаем имплементации стратегического плана совета в сотрудничестве с Россией и всеми нашими партнерами", - заявил Блинкен, выступая на министерской встрече Арктического совета.
Ранее Арктический совет одобрил стратегию развития региона на 10 лет.
На встрече в Рейкьявике председательство в Арктическом совете на два года переходит от Исландии к России.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.