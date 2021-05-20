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МИД назвал один из критериев для включения в список недружественных стран
МИД назвал один из критериев для включения в список недружественных стран - РИА Новости, 20.05.2021
МИД назвал один из критериев для включения в список недружественных стран
Отношение зарубежных стран к советским мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне, может стать одним из критериев для включения того или иного... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T15:26
2021-05-20T15:26
2021-05-20T15:53
россия
михаил богданов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Отношение зарубежных стран к советским мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне, может стать одним из критериев для включения того или иного государства в список недружественных России, заявил замглавы МИД Михаил Богданов, выступая на заседании оргкомитета "Победа"По его словам, многие страны игнорируют договоренности в этой сфере."Самим ярким примером такого подхода является Польша, где власти выдумали концепцию <...> "символических памятников, подлежащих декоммунизации". И это несмотря на то, что это противоречит положениям соглашения между правительствами наших двух стран — России и Республики Польша — о захоронениях и местах памяти героев войны и репрессий от 24 февраля 1994 года", — добавил Богданов.Также он напомнил, что Варшава пренебрегает составленным руководством двух стран в 1997 году перечнем мемориалов защитников отечества, павших на территории Польши. Он насчитывал 561 объект, а к 31 марта этого года сохранились 112 памятников."То есть в нарушение договоренностей ликвидированы 449 советских мемориалов, расположенных вне мест погребений", — заявил замминистра.На прошлой неделе российское правительство утвердило перечень недружественных стран, куда вошли США и Чехия. Теперь на них будут распространяться положения указа президента от 23 апреля 2021 года № 243 "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Документ предусматривает ограничения в отношении работы дипломатических учреждений стран — фигурантов списка на территории России.
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россия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости.
Отношение зарубежных стран к советским мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне, может стать одним из критериев для включения того или иного государства в список недружественных России
, заявил замглавы МИД Михаил Богданов
, выступая на заседании оргкомитета "Победа"
По его словам, многие страны игнорируют договоренности в этой сфере.
"Самим ярким примером такого подхода является Польша, где власти выдумали концепцию <...> "символических памятников, подлежащих декоммунизации". И это несмотря на то, что это противоречит положениям соглашения между правительствами наших двух стран — России и Республики Польша — о захоронениях и местах памяти героев войны и репрессий от 24 февраля 1994 года", — добавил Богданов.
Также он напомнил, что Варшава пренебрегает составленным руководством двух стран в 1997 году перечнем мемориалов защитников отечества, павших на территории Польши. Он насчитывал 561 объект, а к 31 марта этого года сохранились 112 памятников.
"То есть в нарушение договоренностей ликвидированы 449 советских мемориалов, расположенных вне мест погребений", — заявил замминистра.
На прошлой неделе российское правительство утвердило перечень недружественных стран, куда вошли США и Чехия. Теперь на них будут распространяться положения указа президента от 23 апреля 2021 года № 243 "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Документ предусматривает ограничения в отношении работы дипломатических учреждений стран — фигурантов списка на территории России.