https://ria.ru/20210520/spisok-1733148334.html

МИД назвал один из критериев для включения в список недружественных стран

МИД назвал один из критериев для включения в список недружественных стран - РИА Новости, 20.05.2021

МИД назвал один из критериев для включения в список недружественных стран

Отношение зарубежных стран к советским мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне, может стать одним из критериев для включения того или иного... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T15:26

2021-05-20T15:26

2021-05-20T15:53

россия

михаил богданов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Отношение зарубежных стран к советским мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне, может стать одним из критериев для включения того или иного государства в список недружественных России, заявил замглавы МИД Михаил Богданов, выступая на заседании оргкомитета "Победа"По его словам, многие страны игнорируют договоренности в этой сфере."Самим ярким примером такого подхода является Польша, где власти выдумали концепцию <...> "символических памятников, подлежащих декоммунизации". И это несмотря на то, что это противоречит положениям соглашения между правительствами наших двух стран — России и Республики Польша — о захоронениях и местах памяти героев войны и репрессий от 24 февраля 1994 года", — добавил Богданов.Также он напомнил, что Варшава пренебрегает составленным руководством двух стран в 1997 году перечнем мемориалов защитников отечества, павших на территории Польши. Он насчитывал 561 объект, а к 31 марта этого года сохранились 112 памятников."То есть в нарушение договоренностей ликвидированы 449 советских мемориалов, расположенных вне мест погребений", — заявил замминистра.На прошлой неделе российское правительство утвердило перечень недружественных стран, куда вошли США и Чехия. Теперь на них будут распространяться положения указа президента от 23 апреля 2021 года № 243 "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств". Документ предусматривает ограничения в отношении работы дипломатических учреждений стран — фигурантов списка на территории России.

https://ria.ru/20210520/putin-1733136292.html

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россия

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россия, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире