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Врач объяснила высокий уровень смертности детей от рака в Москве
Врач объяснила высокий уровень смертности детей от рака в Москве - РИА Новости, 20.05.2021
Врач объяснила высокий уровень смертности детей от рака в Москве
Уровень смертности от злокачественных образований у детей в Москве достаточно высок, но это обусловлено тем, что в Москву привозят лечить детей из регионов в... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:56
2021-05-20T14:56
2021-05-20T23:46
москва
общество
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Уровень смертности от злокачественных образований у детей в Москве достаточно высок, но это обусловлено тем, что в Москву привозят лечить детей из регионов в тяжелой стадии болезни за последней надеждой, сообщила главный внештатный детский специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Ольга Тиганова.Она отметила, что число детей, у которых выявлена злокачественная опухоль при плановом осмотре, значительно выросло."В Москве уровень смертности достаточно высок. При анализе смертности выяснилось, что столь высокие цифры ассоциированы с огромным количеством пациентов, которые приезжают в Москву за последней надеждой. Это региональные пациенты, приезжающие либо в проблемных стадиях, либо в рецидиве, с прогрессией и с надеждой, что в крупных федеральных или городских центрах мы найдем какое-то решение, чтобы преодолеть заболевание", — сказала Тиганова в ходе выступления на Московском онкологическом форуме.Как отмечается в материалах презентации Тигановой, количество умерших пациентов со злокачественными новообразованиями в Москве составило 62 в 2020 году, 125 в 2019-м и 127 в 2018 году.По ее словам, доминирует смертность от опухолей центральной нервной системы.Она отметила, что в целом структура заболеваемости у детей стандартная: доминируют лейкозы, лимфомы и опухоли центральной нервной системы.
https://ria.ru/20210520/rak-1733121822.html
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москва, общество
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости.
Уровень смертности от злокачественных образований у детей в Москве
достаточно высок, но это обусловлено тем, что в Москву привозят лечить детей из регионов в тяжелой стадии болезни за последней надеждой, сообщила главный внештатный детский специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Ольга Тиганова.
Она отметила, что число детей, у которых выявлена злокачественная опухоль при плановом осмотре, значительно выросло.
"В Москве уровень смертности достаточно высок. При анализе смертности выяснилось, что столь высокие цифры ассоциированы с огромным количеством пациентов, которые приезжают в Москву за последней надеждой. Это региональные пациенты, приезжающие либо в проблемных стадиях, либо в рецидиве, с прогрессией и с надеждой, что в крупных федеральных или городских центрах мы найдем какое-то решение, чтобы преодолеть заболевание", — сказала Тиганова в ходе выступления на Московском онкологическом форуме.
Как отмечается в материалах презентации Тигановой, количество умерших пациентов со злокачественными новообразованиями в Москве составило 62 в 2020 году, 125 в 2019-м и 127 в 2018 году.
По ее словам, доминирует смертность от опухолей центральной нервной системы.
Она отметила, что в целом структура заболеваемости у детей стандартная: доминируют лейкозы, лимфомы и опухоли центральной нервной системы.