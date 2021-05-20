https://ria.ru/20210520/smertnost-1733141978.html

Врач объяснила высокий уровень смертности детей от рака в Москве

Врач объяснила высокий уровень смертности детей от рака в Москве - РИА Новости, 20.05.2021

Врач объяснила высокий уровень смертности детей от рака в Москве

Уровень смертности от злокачественных образований у детей в Москве достаточно высок, но это обусловлено тем, что в Москву привозят лечить детей из регионов в... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T14:56

2021-05-20T14:56

2021-05-20T23:46

москва

общество

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Уровень смертности от злокачественных образований у детей в Москве достаточно высок, но это обусловлено тем, что в Москву привозят лечить детей из регионов в тяжелой стадии болезни за последней надеждой, сообщила главный внештатный детский специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Ольга Тиганова.Она отметила, что число детей, у которых выявлена злокачественная опухоль при плановом осмотре, значительно выросло."В Москве уровень смертности достаточно высок. При анализе смертности выяснилось, что столь высокие цифры ассоциированы с огромным количеством пациентов, которые приезжают в Москву за последней надеждой. Это региональные пациенты, приезжающие либо в проблемных стадиях, либо в рецидиве, с прогрессией и с надеждой, что в крупных федеральных или городских центрах мы найдем какое-то решение, чтобы преодолеть заболевание", — сказала Тиганова в ходе выступления на Московском онкологическом форуме.Как отмечается в материалах презентации Тигановой, количество умерших пациентов со злокачественными новообразованиями в Москве составило 62 в 2020 году, 125 в 2019-м и 127 в 2018 году.По ее словам, доминирует смертность от опухолей центральной нервной системы.Она отметила, что в целом структура заболеваемости у детей стандартная: доминируют лейкозы, лимфомы и опухоли центральной нервной системы.

https://ria.ru/20210520/rak-1733121822.html

москва

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москва, общество