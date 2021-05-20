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Врач объяснила высокий уровень смертности детей от рака в Москве
Врач объяснила высокий уровень смертности детей от рака в Москве - РИА Новости, 20.05.2021
Врач объяснила высокий уровень смертности детей от рака в Москве
Уровень смертности от злокачественных образований у детей в Москве достаточно высок, но это обусловлено тем, что в Москву привозят лечить детей из регионов в... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:56
2021-05-20T23:46
москва
общество
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Уровень смертности от злокачественных образований у детей в Москве достаточно высок, но это обусловлено тем, что в Москву привозят лечить детей из регионов в тяжелой стадии болезни за последней надеждой, сообщила главный внештатный детский специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Ольга Тиганова.Она отметила, что число детей, у которых выявлена злокачественная опухоль при плановом осмотре, значительно выросло."В Москве уровень смертности достаточно высок. При анализе смертности выяснилось, что столь высокие цифры ассоциированы с огромным количеством пациентов, которые приезжают в Москву за последней надеждой. Это региональные пациенты, приезжающие либо в проблемных стадиях, либо в рецидиве, с прогрессией и с надеждой, что в крупных федеральных или городских центрах мы найдем какое-то решение, чтобы преодолеть заболевание", — сказала Тиганова в ходе выступления на Московском онкологическом форуме.Как отмечается в материалах презентации Тигановой, количество умерших пациентов со злокачественными новообразованиями в Москве составило 62 в 2020 году, 125 в 2019-м и 127 в 2018 году.По ее словам, доминирует смертность от опухолей центральной нервной системы.Она отметила, что в целом структура заболеваемости у детей стандартная: доминируют лейкозы, лимфомы и опухоли центральной нервной системы.
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москва, общество

Врач объяснила высокий уровень смертности детей от рака в Москве

14:56 20.05.2021 (обновлено: 23:46 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Уровень смертности от злокачественных образований у детей в Москве достаточно высок, но это обусловлено тем, что в Москву привозят лечить детей из регионов в тяжелой стадии болезни за последней надеждой, сообщила главный внештатный детский специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Ольга Тиганова.
Она отметила, что число детей, у которых выявлена злокачественная опухоль при плановом осмотре, значительно выросло.
"В Москве уровень смертности достаточно высок. При анализе смертности выяснилось, что столь высокие цифры ассоциированы с огромным количеством пациентов, которые приезжают в Москву за последней надеждой. Это региональные пациенты, приезжающие либо в проблемных стадиях, либо в рецидиве, с прогрессией и с надеждой, что в крупных федеральных или городских центрах мы найдем какое-то решение, чтобы преодолеть заболевание", — сказала Тиганова в ходе выступления на Московском онкологическом форуме.
Как отмечается в материалах презентации Тигановой, количество умерших пациентов со злокачественными новообразованиями в Москве составило 62 в 2020 году, 125 в 2019-м и 127 в 2018 году.
Рак - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 13:24
Онколог Минздрава рассказал, у кого выше риск заболеть раком
По ее словам, доминирует смертность от опухолей центральной нервной системы.
Она отметила, что в целом структура заболеваемости у детей стандартная: доминируют лейкозы, лимфомы и опухоли центральной нервной системы.
 
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