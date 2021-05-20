https://ria.ru/20210520/skafandr-1733170711.html

Названа возможная причина утечки воды из скафандра на МКС

Названа возможная причина утечки воды из скафандра на МКС - РИА Новости, 20.05.2021

Названа возможная причина утечки воды из скафандра на МКС

Космонавт Петр Дубров на Международной космической станции (МКС) мог случайно проткнуть скафандр при проверке перед выходом в открытый космос, что и вызвало... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T17:21

2021-05-20T17:21

2021-05-20T17:21

наука

акихико хосиде

тома песке

олег новицкий

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Космонавт Петр Дубров на Международной космической станции (МКС) мог случайно проткнуть скафандр при проверке перед выходом в открытый космос, что и вызвало утечку воды из него, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Выход Дуброва с Олегом Новицким на внешнюю поверхность станции планируется на 2 июня. Им предстоит подготовить модуль "Пирс" к расстыковке от МКС перед приходом нового модуля "Наука", а также заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря".В четверг при проверке скафандра "Орлан-МКС" Дубров обнаружил утечку воды из технологического отверстия. В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что утечку устранят в ближайшее время и это не отразится на сроках выхода.Космонавт ответил, что он засовывал скрепку поочередно в два отверстия, потому что не было уточнений, в какое именно.Специалист добавил, что "дело житейское" и что разработчики скафандра подумают над тем, как исключить поврежденный участок из контура подачи воды, чтобы устранить утечку.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210519/utechka-1733008905.html

https://ria.ru/20210520/kosmos-1733089266.html

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акихико хосиде, тома песке, олег новицкий, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука