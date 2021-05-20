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Наука
https://ria.ru/20210520/skafandr-1733170711.html
Названа возможная причина утечки воды из скафандра на МКС
Названа возможная причина утечки воды из скафандра на МКС - РИА Новости, 20.05.2021
Названа возможная причина утечки воды из скафандра на МКС
Космонавт Петр Дубров на Международной космической станции (МКС) мог случайно проткнуть скафандр при проверке перед выходом в открытый космос, что и вызвало... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T17:21
2021-05-20T17:21
наука
акихико хосиде
тома песке
олег новицкий
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Космонавт Петр Дубров на Международной космической станции (МКС) мог случайно проткнуть скафандр при проверке перед выходом в открытый космос, что и вызвало утечку воды из него, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Выход Дуброва с Олегом Новицким на внешнюю поверхность станции планируется на 2 июня. Им предстоит подготовить модуль "Пирс" к расстыковке от МКС перед приходом нового модуля "Наука", а также заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря".В четверг при проверке скафандра "Орлан-МКС" Дубров обнаружил утечку воды из технологического отверстия. В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что утечку устранят в ближайшее время и это не отразится на сроках выхода.Космонавт ответил, что он засовывал скрепку поочередно в два отверстия, потому что не было уточнений, в какое именно.Специалист добавил, что "дело житейское" и что разработчики скафандра подумают над тем, как исключить поврежденный участок из контура подачи воды, чтобы устранить утечку.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
https://ria.ru/20210519/utechka-1733008905.html
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акихико хосиде, тома песке, олег новицкий, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука

Названа возможная причина утечки воды из скафандра на МКС

17:21 20.05.2021
 
© Фото : РоскосмосВыход в открытый космос
Выход в открытый космос - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Космонавт Петр Дубров на Международной космической станции (МКС) мог случайно проткнуть скафандр при проверке перед выходом в открытый космос, что и вызвало утечку воды из него, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
Выход Дуброва с Олегом Новицким на внешнюю поверхность станции планируется на 2 июня. Им предстоит подготовить модуль "Пирс" к расстыковке от МКС перед приходом нового модуля "Наука", а также заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря".
Проверка скафандров и корабля перед возвращением на Землю космонавта Олега Новицкого и Тома Песке - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 17:58Наука
Космонавт нашел утечку в скафандре перед выходом в открытый космос
В четверг при проверке скафандра "Орлан-МКС" Дубров обнаружил утечку воды из технологического отверстия. В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что утечку устранят в ближайшее время и это не отразится на сроках выхода.
"Петр, когда ты клапан пытался сдвинуть скрепкой, в какое ты отверстие толкал? Там есть центральное отверстие, которое побольше, и поменьше еще пара есть", - поинтересовался у Дуброва специалист из подмосковного Центра управления полетами.
Космонавт ответил, что он засовывал скрепку поочередно в два отверстия, потому что не было уточнений, в какое именно.
"Вот во второе не надо было. Надо в центральное", - сказал специалист. Он пояснил, что во втором отверстии находится мембрана, которую можно проткнуть скрепкой, что "похоже, и случилось".
Специалист добавил, что "дело житейское" и что разработчики скафандра подумают над тем, как исключить поврежденный участок из контура подачи воды, чтобы устранить утечку.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 11:12Наука
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НаукаАкихико ХосидеТома ПескеОлег НовицкийМеждународная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиКосмос - РИА Наука
 
 
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