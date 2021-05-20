Названа возможная причина утечки воды из скафандра на МКС
© Фото : РоскосмосВыход в открытый космос
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Космонавт Петр Дубров на Международной космической станции (МКС) мог случайно проткнуть скафандр при проверке перед выходом в открытый космос, что и вызвало утечку воды из него, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
Выход Дуброва с Олегом Новицким на внешнюю поверхность станции планируется на 2 июня. Им предстоит подготовить модуль "Пирс" к расстыковке от МКС перед приходом нового модуля "Наука", а также заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря".
В четверг при проверке скафандра "Орлан-МКС" Дубров обнаружил утечку воды из технологического отверстия. В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что утечку устранят в ближайшее время и это не отразится на сроках выхода.
"Петр, когда ты клапан пытался сдвинуть скрепкой, в какое ты отверстие толкал? Там есть центральное отверстие, которое побольше, и поменьше еще пара есть", - поинтересовался у Дуброва специалист из подмосковного Центра управления полетами.
Космонавт ответил, что он засовывал скрепку поочередно в два отверстия, потому что не было уточнений, в какое именно.
"Вот во второе не надо было. Надо в центральное", - сказал специалист. Он пояснил, что во втором отверстии находится мембрана, которую можно проткнуть скрепкой, что "похоже, и случилось".
Специалист добавил, что "дело житейское" и что разработчики скафандра подумают над тем, как исключить поврежденный участок из контура подачи воды, чтобы устранить утечку.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.