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Наука
https://ria.ru/20210520/skafandr-1733132091.html
На МКС перед выходом в открытый космос выявили неисправность в скафандре
На МКС перед выходом в открытый космос выявили неисправность в скафандре - РИА Новости, 20.05.2021
На МКС перед выходом в открытый космос выявили неисправность в скафандре
Небольшая утечка воды обнаружена в одном из российских скафандров на борту МКС перед выходом в открытый космос, может потребоваться его ремонт, следует из... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:16
2021-05-20T14:39
наука
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Небольшая утечка воды обнаружена в одном из российских скафандров на борту МКС перед выходом в открытый космос, может потребоваться его ремонт, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Ранее в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что выход россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва на внешнюю поверхность станции планируется на 2 июня. Им предстоит подготовить модуль "Пирс" к расстыковке от МКС перед приходом нового модуля "Наука", а также заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря".Согласно переговорам, в четверг при проверке скафандра "Орлан-МКС" номер 4, в котором будет работать Дубров, была найдена небольшая утечка воды."Олег, заканчиваем работу со скафандрами. С твоим скафандром ("Орлан-МКС" номер 5 - ред.) все в порядке. У Петра проблема с этим клапаном (автоматической системы терморегулирования), плюс еще капли воды стали подтекать из технологического отверстия", - сказал Новицкому специалист из подмосковного Центра управления полетами.Специалист предложил космонавтам подложить полотенца под скафандр Дуброва, чтобы вода не распространялась по модулю "Поиск". Он также не исключил, что космонавтам придется заделать герметиком технологическое отверстие на скафандре.Накануне Новицкий при проверке своего скафандра обнаружил утечку в одной из перчаток, ее заменили на запасную.На станции имеются два запасных скафандра предыдущей модификации - "Орлан-МК" с номерами 4 и 6.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
https://ria.ru/20210520/kosmos-1733089266.html
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космос - риа наука, наса

На МКС перед выходом в открытый космос выявили неисправность в скафандре

14:16 20.05.2021 (обновлено: 14:39 20.05.2021)
 
© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКосмонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Небольшая утечка воды обнаружена в одном из российских скафандров на борту МКС перед выходом в открытый космос, может потребоваться его ремонт, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что выход россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва на внешнюю поверхность станции планируется на 2 июня. Им предстоит подготовить модуль "Пирс" к расстыковке от МКС перед приходом нового модуля "Наука", а также заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря".
Согласно переговорам, в четверг при проверке скафандра "Орлан-МКС" номер 4, в котором будет работать Дубров, была найдена небольшая утечка воды.
"Олег, заканчиваем работу со скафандрами. С твоим скафандром ("Орлан-МКС" номер 5 - ред.) все в порядке. У Петра проблема с этим клапаном (автоматической системы терморегулирования), плюс еще капли воды стали подтекать из технологического отверстия", - сказал Новицкому специалист из подмосковного Центра управления полетами.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 11:12Наука
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Специалист предложил космонавтам подложить полотенца под скафандр Дуброва, чтобы вода не распространялась по модулю "Поиск". Он также не исключил, что космонавтам придется заделать герметиком технологическое отверстие на скафандре.
Накануне Новицкий при проверке своего скафандра обнаружил утечку в одной из перчаток, ее заменили на запасную.
На станции имеются два запасных скафандра предыдущей модификации - "Орлан-МК" с номерами 4 и 6.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
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