https://ria.ru/20210520/skafandr-1733132091.html
На МКС перед выходом в открытый космос выявили неисправность в скафандре
На МКС перед выходом в открытый космос выявили неисправность в скафандре - РИА Новости, 20.05.2021
На МКС перед выходом в открытый космос выявили неисправность в скафандре
Небольшая утечка воды обнаружена в одном из российских скафандров на борту МКС перед выходом в открытый космос, может потребоваться его ремонт, следует из... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:16
2021-05-20T14:16
2021-05-20T14:39
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Небольшая утечка воды обнаружена в одном из российских скафандров на борту МКС перед выходом в открытый космос, может потребоваться его ремонт, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Ранее в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что выход россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва на внешнюю поверхность станции планируется на 2 июня. Им предстоит подготовить модуль "Пирс" к расстыковке от МКС перед приходом нового модуля "Наука", а также заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря".Согласно переговорам, в четверг при проверке скафандра "Орлан-МКС" номер 4, в котором будет работать Дубров, была найдена небольшая утечка воды."Олег, заканчиваем работу со скафандрами. С твоим скафандром ("Орлан-МКС" номер 5 - ред.) все в порядке. У Петра проблема с этим клапаном (автоматической системы терморегулирования), плюс еще капли воды стали подтекать из технологического отверстия", - сказал Новицкому специалист из подмосковного Центра управления полетами.Специалист предложил космонавтам подложить полотенца под скафандр Дуброва, чтобы вода не распространялась по модулю "Поиск". Он также не исключил, что космонавтам придется заделать герметиком технологическое отверстие на скафандре.Накануне Новицкий при проверке своего скафандра обнаружил утечку в одной из перчаток, ее заменили на запасную.На станции имеются два запасных скафандра предыдущей модификации - "Орлан-МК" с номерами 4 и 6.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
https://ria.ru/20210520/kosmos-1733089266.html
https://ria.ru/20210517/kosmos-1732614457.html
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космос - риа наука, наса
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Небольшая утечка воды обнаружена в одном из российских скафандров на борту МКС
перед выходом в открытый космос, может потребоваться его ремонт, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что выход россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва на внешнюю поверхность станции планируется на 2 июня. Им предстоит подготовить модуль "Пирс" к расстыковке от МКС перед приходом нового модуля "Наука", а также заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря".
Согласно переговорам, в четверг при проверке скафандра "Орлан-МКС" номер 4, в котором будет работать Дубров, была найдена небольшая утечка воды.
"Олег, заканчиваем работу со скафандрами. С твоим скафандром ("Орлан-МКС" номер 5 - ред.) все в порядке. У Петра проблема с этим клапаном (автоматической системы терморегулирования), плюс еще капли воды стали подтекать из технологического отверстия", - сказал Новицкому специалист из подмосковного Центра управления полетами
.
Специалист предложил космонавтам подложить полотенца под скафандр Дуброва, чтобы вода не распространялась по модулю "Поиск". Он также не исключил, что космонавтам придется заделать герметиком технологическое отверстие на скафандре.
Накануне Новицкий при проверке своего скафандра обнаружил утечку в одной из перчаток, ее заменили на запасную.
На станции имеются два запасных скафандра предыдущей модификации - "Орлан-МК" с номерами 4 и 6.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.