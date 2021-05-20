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В Кремле назвали встречу Лаврова и Блинкена позитивным сигналом
В Кремле назвали встречу Лаврова и Блинкена позитивным сигналом - РИА Новости, 20.05.2021
В Кремле назвали встречу Лаврова и Блинкена позитивным сигналом
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном - позитивный сигнал, эти переговоры помогут в анализе отношений двух стран, который... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:04
2021-05-20T13:04
россия
энтони блинкен
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
арктический совет
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном - позитивный сигнал, эти переговоры помогут в анализе отношений двух стран, который сейчас проводит Москва, однако сам процесс нормализации отношений не будет простым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике состоялась встреча Лаврова с Блинкеном. Переговоры начались вечером в среду - около полуночи по московскому времени - и продлились почти два часа.Он отметил, что в отношениях двух стран "проблем скопилось очень много"."Но по крайней мере состоявшиеся накануне в Рейкьявике переговоры российского министра с госсекретарем, безусловно, помогут в том анализе, который сейчас проводится в Москве по вопросу о встрече двух президентов", - добавил Песков.
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россия, энтони блинкен, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), арктический совет, дмитрий песков, сша, в мире

В Кремле назвали встречу Лаврова и Блинкена позитивным сигналом

13:04 20.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном - позитивный сигнал, эти переговоры помогут в анализе отношений двух стран, который сейчас проводит Москва, однако сам процесс нормализации отношений не будет простым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике состоялась встреча Лаврова с Блинкеном. Переговоры начались вечером в среду - около полуночи по московскому времени - и продлились почти два часа.
"Безусловно, это позитивный сигнал. Факт разговора, причем который, как сказал Лавров, был конструктивным, тоже является событием, которое заслуживает позитивной оценки. Но очевидно, что процесс этот не будет простым", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают переговоры Лаврова и Блинкена и можно ли считать это достаточно хорошим сигналом для того, чтобы саммит РФ-США состоялся.
Он отметил, что в отношениях двух стран "проблем скопилось очень много".
"Но по крайней мере состоявшиеся накануне в Рейкьявике переговоры российского министра с госсекретарем, безусловно, помогут в том анализе, который сейчас проводится в Москве по вопросу о встрече двух президентов", - добавил Песков.
Рабочий на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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РоссияЭнтони БлинкенСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Арктический советДмитрий ПесковСШАВ мире
 
 
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