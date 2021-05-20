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В Кремле назвали встречу Лаврова и Блинкена позитивным сигналом

В Кремле назвали встречу Лаврова и Блинкена позитивным сигналом - РИА Новости, 20.05.2021

В Кремле назвали встречу Лаврова и Блинкена позитивным сигналом

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном - позитивный сигнал, эти переговоры помогут в анализе отношений двух стран, который... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T13:04

2021-05-20T13:04

2021-05-20T13:04

россия

энтони блинкен

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

арктический совет

дмитрий песков

сша

в мире

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном - позитивный сигнал, эти переговоры помогут в анализе отношений двух стран, который сейчас проводит Москва, однако сам процесс нормализации отношений не будет простым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике состоялась встреча Лаврова с Блинкеном. Переговоры начались вечером в среду - около полуночи по московскому времени - и продлились почти два часа.Он отметил, что в отношениях двух стран "проблем скопилось очень много"."Но по крайней мере состоявшиеся накануне в Рейкьявике переговоры российского министра с госсекретарем, безусловно, помогут в том анализе, который сейчас проводится в Москве по вопросу о встрече двух президентов", - добавил Песков.

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россия

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россия, энтони блинкен, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), арктический совет, дмитрий песков, сша, в мире