В Кремле назвали встречу Лаврова и Блинкена позитивным сигналом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном - позитивный сигнал, эти переговоры помогут в анализе отношений двух стран, который сейчас проводит Москва, однако сам процесс нормализации отношений не будет простым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике состоялась встреча Лаврова с Блинкеном. Переговоры начались вечером в среду - около полуночи по московскому времени - и продлились почти два часа.
"Безусловно, это позитивный сигнал. Факт разговора, причем который, как сказал Лавров, был конструктивным, тоже является событием, которое заслуживает позитивной оценки. Но очевидно, что процесс этот не будет простым", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают переговоры Лаврова и Блинкена и можно ли считать это достаточно хорошим сигналом для того, чтобы саммит РФ-США состоялся.
Он отметил, что в отношениях двух стран "проблем скопилось очень много".
"Но по крайней мере состоявшиеся накануне в Рейкьявике переговоры российского министра с госсекретарем, безусловно, помогут в том анализе, который сейчас проводится в Москве по вопросу о встрече двух президентов", - добавил Песков.