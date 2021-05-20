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В России выявили более 400 случаев британского штамма COVID-19
В России выявили более 400 случаев британского штамма COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2021
В России выявили более 400 случаев британского штамма COVID-19
Более 400 случаев британского штамма коронавируса обнаружено в РФ между майскими праздниками, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T16:15
2021-05-20T16:15
2021-05-20T16:16
распространение коронавируса
александр горелов
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 400 случаев британского штамма коронавируса обнаружено в РФ между майскими праздниками, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Между майскими праздниками в Российской Федерации обнаружено более четырех сотен (случаев) британского штамма, 33 – южноафриканского штамма", - сказал Горелов на конференции "Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика".Он также отметил, что "набирает значение северо-западная мутация", за ней следят в оперативном режиме.По его словам, важным моментом является создание российской платформы по анализу генома коронавируса.
https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733147163.html
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александр горелов, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество