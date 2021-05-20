https://ria.ru/20210520/shtamm-1733155467.html

В России выявили более 400 случаев британского штамма COVID-19

В России выявили более 400 случаев британского штамма COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2021

В России выявили более 400 случаев британского штамма COVID-19

Более 400 случаев британского штамма коронавируса обнаружено в РФ между майскими праздниками, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T16:15

2021-05-20T16:15

2021-05-20T16:16

распространение коронавируса

александр горелов

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731916112_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dd7da91e0b3ba8f6552b40f22680bb20.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 400 случаев британского штамма коронавируса обнаружено в РФ между майскими праздниками, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Между майскими праздниками в Российской Федерации обнаружено более четырех сотен (случаев) британского штамма, 33 – южноафриканского штамма", - сказал Горелов на конференции "Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика".Он также отметил, что "набирает значение северо-западная мутация", за ней следят в оперативном режиме.По его словам, важным моментом является создание российской платформы по анализу генома коронавируса.

https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733147163.html

https://ria.ru/20210520/privivka-1733142506.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество