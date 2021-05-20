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Фурсенко объяснил слова о "главной ошибке" советской школы
Фурсенко объяснил слова о "главной ошибке" советской школы - РИА Новости, 20.05.2021
Фурсенко объяснил слова о "главной ошибке" советской школы
Квалифицированно использовать знания, полученные другими людьми, – это не менее достойно, чем создавать их самому, заявил помощник президента РФ по науке и... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:11
2021-05-20T12:11
россия
андрей фурсенко
ссср
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Квалифицированно использовать знания, полученные другими людьми, – это не менее достойно, чем создавать их самому, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко, и пояснил, что именно это он имел в виду, говоря в свое время о недостатке советского школьного образования.В четверг в ходе онлайн-марафона "Новое знание" один из его молодых участников попросил Фурсенко прокомментировать сказанные им в конце 2000-х годов в бытность министром образования и науки РФ слова о том, что "главная ошибка советской школы в том, что она растила человека-творца, а задача современной школы в том, чтобы вырастить квалифицированного потребителя"."Я сказал совсем не это, совсем о другом. Но это, так же как и ЕГЭ, будет преследовать до конца моей жизни", - сказал Фурсенко."Речь шла о другом. Речь шла о том, что у нас в советское время считалось, что человек состоялся, если он превратился в какого-либо выдающегося конструктора, человека именно творца, я это слово употребил", - добавил помощник главы государства.По словам Фурсенко, во времена СССР также считалось, что если человек использует знания, добытые другими людьми, то он не состоялся, не добился какого-то выдающегося результата. "И я сказал, что это абсолютно неправильно… Но поскольку длинные цитаты – это плохо, из нее сделали короткую цитату, которую время от времени мне рассказывают", - добавил он.Фурсенко подчеркнул, что опираться на знания, полученные другими людьми, "быть потребителями знаний, которые произведены во всем мире, – это не менее достойное дело, чем что-либо придумывать самому". Он пояснил, что конструкторов самолетов – единицы, тех, кто собирает эту технику, намного больше, а тех, кто "эксплуатирует эту технику, причем эксплуатирует на высоком уровне, сохраняя безопасность", – их сотни тысяч."И нельзя создавать образование, которое бы создавало ощущение, что люди, которые занимаются вот этим очень важным делом, что они неудачники. Каждый делает свое дело и каждый на своем месте очень важен и очень нужен", - подчеркнул помощник президента.
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россия, андрей фурсенко, ссср, общество

Фурсенко объяснил слова о "главной ошибке" советской школы

12:11 20.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Андрей Фурсенко на форум "Арктика – территория диалога". 10 апреля 2019
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко на форум Арктика – территория диалога. 10 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Квалифицированно использовать знания, полученные другими людьми, – это не менее достойно, чем создавать их самому, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко, и пояснил, что именно это он имел в виду, говоря в свое время о недостатке советского школьного образования.
В четверг в ходе онлайн-марафона "Новое знание" один из его молодых участников попросил Фурсенко прокомментировать сказанные им в конце 2000-х годов в бытность министром образования и науки РФ слова о том, что "главная ошибка советской школы в том, что она растила человека-творца, а задача современной школы в том, чтобы вырастить квалифицированного потребителя".
"Я сказал совсем не это, совсем о другом. Но это, так же как и ЕГЭ, будет преследовать до конца моей жизни", - сказал Фурсенко.
"Речь шла о другом. Речь шла о том, что у нас в советское время считалось, что человек состоялся, если он превратился в какого-либо выдающегося конструктора, человека именно творца, я это слово употребил", - добавил помощник главы государства.
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По словам Фурсенко, во времена СССР также считалось, что если человек использует знания, добытые другими людьми, то он не состоялся, не добился какого-то выдающегося результата. "И я сказал, что это абсолютно неправильно… Но поскольку длинные цитаты – это плохо, из нее сделали короткую цитату, которую время от времени мне рассказывают", - добавил он.
Фурсенко подчеркнул, что опираться на знания, полученные другими людьми, "быть потребителями знаний, которые произведены во всем мире, – это не менее достойное дело, чем что-либо придумывать самому". Он пояснил, что конструкторов самолетов – единицы, тех, кто собирает эту технику, намного больше, а тех, кто "эксплуатирует эту технику, причем эксплуатирует на высоком уровне, сохраняя безопасность", – их сотни тысяч.
"И нельзя создавать образование, которое бы создавало ощущение, что люди, которые занимаются вот этим очень важным делом, что они неудачники. Каждый делает свое дело и каждый на своем месте очень важен и очень нужен", - подчеркнул помощник президента.
 
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