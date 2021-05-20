https://ria.ru/20210520/sheremet-1733135141.html

Зеленский допустил причастность экс-сотрудников СБУ к убийству Шеремета

Зеленский допустил причастность экс-сотрудников СБУ к убийству Шеремета - РИА Новости, 20.05.2021

Зеленский допустил причастность экс-сотрудников СБУ к убийству Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил причастности экс-сотрудников контрразведки Службы безопасности страны к убийству журналиста Павла Шеремета. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T14:29

2021-05-20T14:29

2021-05-20T14:46

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в мире

убийство журналиста павла шеремета

павел шеремет

владимир зеленский

украина

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КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не исключил причастности экс-сотрудников контрразведки Службы безопасности страны к убийству журналиста Павла Шеремета.Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести"."Имеют ли отношение – сложно сказать, вероятность причастности во время этой каденции тех или иных лиц, которые могли бы быть связаны с контрразведкой, наверное, есть", - заявил Зеленский на пресс-конференции в четверг по итогам второй годовщины на посту президента Украины.Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из главных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании были планы закончить конфликт в Донбассе, бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти, причастных к подобным схемам, рост благосостояния граждан.

https://ria.ru/20200720/1574583848.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201104/politika-1582146931.html

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донбасс, киев, в мире, убийство журналиста павла шеремета, павел шеремет, владимир зеленский, украина