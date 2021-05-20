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https://ria.ru/20210520/sheremet-1733135141.html
Зеленский допустил причастность экс-сотрудников СБУ к убийству Шеремета
Зеленский допустил причастность экс-сотрудников СБУ к убийству Шеремета - РИА Новости, 20.05.2021
Зеленский допустил причастность экс-сотрудников СБУ к убийству Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил причастности экс-сотрудников контрразведки Службы безопасности страны к убийству журналиста Павла Шеремета. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:29
2021-05-20T14:46
донбасс
киев
в мире
убийство журналиста павла шеремета
павел шеремет
владимир зеленский
украина
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КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не исключил причастности экс-сотрудников контрразведки Службы безопасности страны к убийству журналиста Павла Шеремета.Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести"."Имеют ли отношение – сложно сказать, вероятность причастности во время этой каденции тех или иных лиц, которые могли бы быть связаны с контрразведкой, наверное, есть", - заявил Зеленский на пресс-конференции в четверг по итогам второй годовщины на посту президента Украины.Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из главных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании были планы закончить конфликт в Донбассе, бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти, причастных к подобным схемам, рост благосостояния граждан.
https://ria.ru/20200720/1574583848.html
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донбасс, киев, в мире, убийство журналиста павла шеремета, павел шеремет, владимир зеленский, украина

Зеленский допустил причастность экс-сотрудников СБУ к убийству Шеремета

14:29 20.05.2021 (обновлено: 14:46 20.05.2021)
 
© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе Антонов - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не исключил причастности экс-сотрудников контрразведки Службы безопасности страны к убийству журналиста Павла Шеремета.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
Цветы и фотографии у мемориала в честь журналиста Павла Шеремета в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля 2020, 11:28
Зеленский назвал убийство журналиста Шеремета "позором для Украины"
"Имеют ли отношение – сложно сказать, вероятность причастности во время этой каденции тех или иных лиц, которые могли бы быть связаны с контрразведкой, наверное, есть", - заявил Зеленский на пресс-конференции в четверг по итогам второй годовщины на посту президента Украины.
Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из главных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании были планы закончить конфликт в Донбассе, бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти, причастных к подобным схемам, рост благосостояния граждан.
Премьер-министр Израиля Ицхак Рабин - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября 2020, 07:00Авторы
"Нет насилию". Пять громких политических убийствЧетвертого ноября 1995 года религиозный экстремист застрелил израильского премьер-министра Ицхака Рабина. Политика – дело вообще опасное, а для тех, кто выступает за большие перемены, риск часто становится смертельным.
 
ДонбассКиевВ миреУбийство журналиста Павла ШереметаПавел ШереметВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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