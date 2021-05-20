Зеленский допустил причастность экс-сотрудников СБУ к убийству Шеремета
14:29 20.05.2021 (обновлено: 14:46 20.05.2021)
© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе "Антонов"
КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не исключил причастности экс-сотрудников контрразведки Службы безопасности страны к убийству журналиста Павла Шеремета.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
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"Имеют ли отношение – сложно сказать, вероятность причастности во время этой каденции тех или иных лиц, которые могли бы быть связаны с контрразведкой, наверное, есть", - заявил Зеленский на пресс-конференции в четверг по итогам второй годовщины на посту президента Украины.
Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из главных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании были планы закончить конфликт в Донбассе, бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти, причастных к подобным схемам, рост благосостояния граждан.