https://ria.ru/20210520/shenchzhen-1733074909.html

В Шэньчжэне начал раскачиваться небоскреб, сообщили СМИ

В Шэньчжэне начал раскачиваться небоскреб, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.05.2021

В Шэньчжэне начал раскачиваться небоскреб, сообщили СМИ

Небоскреб высотой почти 300 метров в китайском Шэньчжэне вновь начал раскачиваться, людей попросили покинуть верхние этажи, пишут китайские СМИ со ссылкой на... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T09:50

2021-05-20T09:50

2021-05-20T09:58

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733076053_0:39:3034:1746_1920x0_80_0_0_3c94f15b440490c0b8ba3b0492488a76.jpg

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Небоскреб высотой почти 300 метров в китайском Шэньчжэне вновь начал раскачиваться, людей попросили покинуть верхние этажи, пишут китайские СМИ со ссылкой на очевидцев.Башня SEG Plaza высотой 291 метр начала раскачиваться 18 мая около полудня по местному времени. В это время в здании находилось около 15 тысяч человек, они были эвакуированы в течение 90 минут. В социальных сетях распространились видеокадры с места ЧП, на которых видно, как толпа людей, оглядываясь назад, убегает от шатающегося здания. После проведенной проверки местные власти заявили, что показатели колебаний, крена и проседания небоскреба находятся в рамках допустимых значений, специалисты не нашли аномалий в основной конструкции здания и в окружающей здание местности, основная конструкция здания была признана безопасной.Как пишут СМИ, в четверг около 12.30 (7.30 мск) по местному времени на 35-м, 55-м, 60-м этажах люди вновь почувствовали колебания. СМИ пишут, что на видеокадрах, предоставленных сотрудниками, которые работают в здании, видно, как покачиваются электрические вентиляторы, плещется вода в аквариумах.Сообщается, что около 13.00 администрация оповестила людей на верхних этажах о необходимости спуститься вниз.Башня SEG Plaza расположена в оживленном торговом районе Хуацянбэй, который считается крупнейшим в мире рынком электроники. В здании располагаются офисы различных местных компаний и многоэтажные торговые центры электроники.SEG Plaza занимает 104-е место в списке самых высоких зданий Китая.

https://ria.ru/20200307/1568291951.html

https://ria.ru/20191014/1559772817.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, в мире