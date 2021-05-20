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Архангельская область
https://ria.ru/20210520/severodvinsk-1733177893.html
Заслуги северодвинцев в годы войны подтверждены высоким званием города
Заслуги северодвинцев в годы войны подтверждены высоким званием города - РИА Новости, 20.05.2021
Заслуги северодвинцев в годы войны подтверждены высоким званием города
Присвоение Северодвинску в Архангельской области звания "Город трудовой доблести" свидетельствует о торжестве исторической справедливости и подтверждает заслуги РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T17:59
2021-05-20T17:59
архангельская область
россия
александр цыбульский
российская академия наук
владимир путин
архангельская область
северодвинск
общество
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АРХАНГЕЛЬСК, 20 мая – РИА Новости. Присвоение Северодвинску в Архангельской области звания "Город трудовой доблести" свидетельствует о торжестве исторической справедливости и подтверждает заслуги жителей, внесших огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, отметил губернатор региона Александр Цыбульский.О том, что Северодвинску наряду с еще десятью российскими городами присвоено звание "Город воинской славы" было объявлено в четверг на заседании организационного комитета "Победа", которое провел президент России Владимир Путин. Вместе с ветеранами города корабелов за трансляцией оргкомитета следили губернатор Архангельской области Цыбульский, глава администрации Северодвинска Игорь Скубенко, автор проекта по присвоению Северодвинску звания "Город трудовой доблести" Александр Спиридонов."Благодаря вашей инициативе историческая справедливость восторжествовала. Кораблестроители и судоремонтники Молотовска в годы Великой Отечественной войны внесли огромный вклад в общую Победу. Сегодня их заслуги подтверждены высоким званием, закреплены подписью президента России", – поздравил северодвинцев с присвоением городу заслуженного звания Цыбульский, которого цитирует пресс-служба правительства региона.Общественность Северодвинска занялась решением вопроса о присвоении звания городу корабелов два года назад. Как пояснил Спиридонов, тогда собрали инициативную группу, куда вошли представители ветеранских и молодежных организаций, промышленных предприятий города."При поддержке администрации Северодвинска, музеев и неравнодушных горожан собрали большое количество исторического материала, который направили на экспертизу в Российскую академию наук. И академики подтвердили, что наш город достоин получения почетного звания", – отметил Спиридонов, слова которого приводятся в сообщении.Он добавил, что в сентябре прошлого года был организован сбор подписей за присвоение Северодвинску почетного звания "Город трудовой доблести". Более 100 тысяч жителей региона поддержали эту инициативу."У города уже есть общественное звание "Город трудовой доблести и славы". Федеральный статус "Город трудовой доблести" даёт признание той огромной роли, которую Северодвинск сыграл в годы Великой Отечественной войны", – пояснил глава администрации города Скубенко.Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Согласно закону, ходатайство с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук, подтверждающим наличие указанных оснований, рассматривается оргкомитетом "Победа".
https://ria.ru/20210518/kvartiry-1732864194.html
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россия, александр цыбульский, российская академия наук, владимир путин, архангельская область, северодвинск, общество

Заслуги северодвинцев в годы войны подтверждены высоким званием города

17:59 20.05.2021
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВывод из эллинга после завершения стапельного этапа ремонта и модернизации атомной подводной лодки "Леопард" проекта 971 в Центре судоремонта "Звездочка" в Северодвинске
Вывод из эллинга после завершения стапельного этапа ремонта и модернизации атомной подводной лодки Леопард проекта 971 в Центре судоремонта Звездочка в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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АРХАНГЕЛЬСК, 20 мая – РИА Новости. Присвоение Северодвинску в Архангельской области звания "Город трудовой доблести" свидетельствует о торжестве исторической справедливости и подтверждает заслуги жителей, внесших огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, отметил губернатор региона Александр Цыбульский.
О том, что Северодвинску наряду с еще десятью российскими городами присвоено звание "Город воинской славы" было объявлено в четверг на заседании организационного комитета "Победа", которое провел президент России Владимир Путин. Вместе с ветеранами города корабелов за трансляцией оргкомитета следили губернатор Архангельской области Цыбульский, глава администрации Северодвинска Игорь Скубенко, автор проекта по присвоению Северодвинску звания "Город трудовой доблести" Александр Спиридонов.
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"Благодаря вашей инициативе историческая справедливость восторжествовала. Кораблестроители и судоремонтники Молотовска в годы Великой Отечественной войны внесли огромный вклад в общую Победу. Сегодня их заслуги подтверждены высоким званием, закреплены подписью президента России", – поздравил северодвинцев с присвоением городу заслуженного звания Цыбульский, которого цитирует пресс-служба правительства региона.
Общественность Северодвинска занялась решением вопроса о присвоении звания городу корабелов два года назад. Как пояснил Спиридонов, тогда собрали инициативную группу, куда вошли представители ветеранских и молодежных организаций, промышленных предприятий города.
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"При поддержке администрации Северодвинска, музеев и неравнодушных горожан собрали большое количество исторического материала, который направили на экспертизу в Российскую академию наук. И академики подтвердили, что наш город достоин получения почетного звания", – отметил Спиридонов, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что в сентябре прошлого года был организован сбор подписей за присвоение Северодвинску почетного звания "Город трудовой доблести". Более 100 тысяч жителей региона поддержали эту инициативу.
"У города уже есть общественное звание "Город трудовой доблести и славы". Федеральный статус "Город трудовой доблести" даёт признание той огромной роли, которую Северодвинск сыграл в годы Великой Отечественной войны", – пояснил глава администрации города Скубенко.
Звание "Город трудовой доблести" присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Согласно закону, ходатайство с приложенным к нему экспертным заключением Российской академии наук, подтверждающим наличие указанных оснований, рассматривается оргкомитетом "Победа".
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Архангельская областьРоссияАлександр ЦыбульскийРоссийская академия наукВладимир ПутинАрхангельская областьСеверодвинскОбщество
 
 
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