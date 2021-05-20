https://ria.ru/20210520/servis-1733097928.html

SberCloud и GitHub запустят сервис для корпоративной разработки в России

SberCloud и GitHub запустят сервис для корпоративной разработки в России - РИА Новости, 20.05.2021

SberCloud и GitHub запустят сервис для корпоративной разработки в России

Поставщик облачных сервисов компания SberCloud (входит в экосистему Сбера) и ведущая мировая платформа для разработки ПО GitHub заключили соглашение о... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T11:58

2021-05-20T11:58

2021-05-20T11:58

сбербанк россии

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Поставщик облачных сервисов компания SberCloud (входит в экосистему Сбера) и ведущая мировая платформа для разработки ПО GitHub заключили соглашение о сотрудничестве на российском рынке, предусматривающее запуск локализованного облачного сервиса для корпоративной разработки, сообщает SberCloud."GitHub и SberCloud планируют запустить локально размещённый и администрируемый на стороне провайдера облачный сервис для использования GitHub корпоративными клиентами в России. Предлагая поддержку русского языка, сервис позволит ещё большему количеству компаний в России воспользоваться преимуществами разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом и стимулировать развитие инноваций с помощью безопасной облачной среды, размещённой на платформе SberCloud.Advanced", - пояснили в компании.Как считает генеральный директор SberCloud Евгений Колбин, локализация и размещение сервиса в облаке SberCloud.Advanced позволит ещё большему количеству российских компаний и организаций использовать его при создании бизнес-приложений и сервисов.

https://ria.ru/20210520/sber-1733084701.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, технологии, новости компаний - экономика