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SberCloud и GitHub запустят сервис для корпоративной разработки в России
SberCloud и GitHub запустят сервис для корпоративной разработки в России - РИА Новости, 20.05.2021
SberCloud и GitHub запустят сервис для корпоративной разработки в России
Поставщик облачных сервисов компания SberCloud (входит в экосистему Сбера) и ведущая мировая платформа для разработки ПО GitHub заключили соглашение о... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:58
2021-05-20T11:58
сбербанк россии
технологии
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Поставщик облачных сервисов компания SberCloud (входит в экосистему Сбера) и ведущая мировая платформа для разработки ПО GitHub заключили соглашение о сотрудничестве на российском рынке, предусматривающее запуск локализованного облачного сервиса для корпоративной разработки, сообщает SberCloud."GitHub и SberCloud планируют запустить локально размещённый и администрируемый на стороне провайдера облачный сервис для использования GitHub корпоративными клиентами в России. Предлагая поддержку русского языка, сервис позволит ещё большему количеству компаний в России воспользоваться преимуществами разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом и стимулировать развитие инноваций с помощью безопасной облачной среды, размещённой на платформе SberCloud.Advanced", - пояснили в компании.Как считает генеральный директор SberCloud Евгений Колбин, локализация и размещение сервиса в облаке SberCloud.Advanced позволит ещё большему количеству российских компаний и организаций использовать его при создании бизнес-приложений и сервисов.
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сбербанк россии, технологии, новости компаний - экономика

SberCloud и GitHub запустят сервис для корпоративной разработки в России

11:58 20.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании SberCloud на конференции по искусственному интеллекту
Стенд компании SberCloud на конференции по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Поставщик облачных сервисов компания SberCloud (входит в экосистему Сбера) и ведущая мировая платформа для разработки ПО GitHub заключили соглашение о сотрудничестве на российском рынке, предусматривающее запуск локализованного облачного сервиса для корпоративной разработки, сообщает SberCloud.
"GitHub и SberCloud планируют запустить локально размещённый и администрируемый на стороне провайдера облачный сервис для использования GitHub корпоративными клиентами в России. Предлагая поддержку русского языка, сервис позволит ещё большему количеству компаний в России воспользоваться преимуществами разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом и стимулировать развитие инноваций с помощью безопасной облачной среды, размещённой на платформе SberCloud.Advanced", - пояснили в компании.
Стенд компании Сбербанка SberCloud - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 10:48
SberCloud выходит на рынок физических лиц
Как считает генеральный директор SberCloud Евгений Колбин, локализация и размещение сервиса в облаке SberCloud.Advanced позволит ещё большему количеству российских компаний и организаций использовать его при создании бизнес-приложений и сервисов.
 
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