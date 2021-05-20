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В ЕС назвали дату вступления в силу коронавирусного сертификата
В ЕС назвали дату вступления в силу коронавирусного сертификата - РИА Новости, 20.05.2021
В ЕС назвали дату вступления в силу коронавирусного сертификата
В Европарламенте рассчитывают, что цифровой коронавирусный сертификат вступит в Евросоюзе в силу с 1 июля, сообщил на пресс-конференции переговорщик со стороны... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T20:57
2021-05-20T20:57
2021-05-20T20:58
коронавирус covid-19
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. В Европарламенте рассчитывают, что цифровой коронавирусный сертификат вступит в Евросоюзе в силу с 1 июля, сообщил на пресс-конференции переговорщик со стороны Европарламента по коронавирусному сертификату, глава комитета по гражданским свободам Хуан Фернандо Лопез Агиляр."У нас есть временной график, это соглашение должно еще пройти голосование в комитете по гражданским свободам и утверждение на пленарной сессии Европарламента. Мы ожидаем, что оно может вступит в силу к 1 июля", - сказал он.Ранее Европарламент сообщил, что на переговорах с Советом ЕС была достигнута договоренность по коронавирусному сертификату. Окончательное утверждение документа предусматривает голосование по ему депутатов ЕП на пленарной сессии 7-10 июня.
https://ria.ru/20210519/vaktsinatsiya-1732946479.html
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коронавирус covid-19, европарламент, совет ес, евросоюз, в мире