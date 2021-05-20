https://ria.ru/20210520/serial-1733095155.html

Международный дистрибьютор ZDF впервые купил права на российский сериал

Международный дистрибьютор ZDF впервые купил права на российский сериал - РИА Новости, 20.05.2021

Международный дистрибьютор ZDF впервые купил права на российский сериал

Один из крупнейших международных дистрибьюторов - компания ZDF Enterprises впервые приобрела права на дистрибуцию по всему миру российского сериала "Шерлок в... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T11:41

2021-05-20T11:41

2021-05-20T11:41

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Один из крупнейших международных дистрибьюторов - компания ZDF Enterprises впервые приобрела права на дистрибуцию по всему миру российского сериала "Шерлок в России", сообщили в компании START."Компания ZDF Enterprises приобрела права на дистрибуцию оригинального сериала START и студии "Среда" "Шерлок в России" по всему миру (за исключением России и стран СНГ). Приключенческий детектив с Максимом Матвеевым в главной роли стал первым российским сериалом в каталоге международного дистрибьютора", - говорится в пресс-релизе.Премьера сериала "Шерлок в России" состоялась на видеосервисе START в октябре 2020 года.ZDF Enterprises, как напомнили в пресс-службе, - группа компаний с почти 30-летним опытом, основанная в Германии корпорацией ZDF, одним из крупнейших телевещателей Европы. В международном каталоге дистрибьютора более 500 драматических проектов со всего мира, включая проект "Фрейд", проданный на Netflix, адаптированный по всему миру шведско-датский сериал "Мост" (Bron), один из самых продаваемых мини-сериалов ZDF - "Ку'дамм", права на который приобрел HBO Европа, а также украинский мистический сериал "Прятки", проданный Sony Pictures Германия. Ранее права на показ сериала приобрел японский телеканал AXN Mystery, принадлежащий Sony Pictures Entertainment: все 8 серий вышли в эфир 14 февраля 2021 года.

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россия, кино и сериалы, новости культуры, netflix, sony pictures, максим матвеев, снг, германия, европа