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Международный дистрибьютор ZDF впервые купил права на российский сериал
Международный дистрибьютор ZDF впервые купил права на российский сериал - РИА Новости, 20.05.2021
Международный дистрибьютор ZDF впервые купил права на российский сериал
Один из крупнейших международных дистрибьюторов - компания ZDF Enterprises впервые приобрела права на дистрибуцию по всему миру российского сериала "Шерлок в... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:41
2021-05-20T11:41
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Один из крупнейших международных дистрибьюторов - компания ZDF Enterprises впервые приобрела права на дистрибуцию по всему миру российского сериала "Шерлок в России", сообщили в компании START."Компания ZDF Enterprises приобрела права на дистрибуцию оригинального сериала START и студии "Среда" "Шерлок в России" по всему миру (за исключением России и стран СНГ). Приключенческий детектив с Максимом Матвеевым в главной роли стал первым российским сериалом в каталоге международного дистрибьютора", - говорится в пресс-релизе.Премьера сериала "Шерлок в России" состоялась на видеосервисе START в октябре 2020 года.ZDF Enterprises, как напомнили в пресс-службе, - группа компаний с почти 30-летним опытом, основанная в Германии корпорацией ZDF, одним из крупнейших телевещателей Европы. В международном каталоге дистрибьютора более 500 драматических проектов со всего мира, включая проект "Фрейд", проданный на Netflix, адаптированный по всему миру шведско-датский сериал "Мост" (Bron), один из самых продаваемых мини-сериалов ZDF - "Ку'дамм", права на который приобрел HBO Европа, а также украинский мистический сериал "Прятки", проданный Sony Pictures Германия. Ранее права на показ сериала приобрел японский телеканал AXN Mystery, принадлежащий Sony Pictures Entertainment: все 8 серий вышли в эфир 14 февраля 2021 года.
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россия, кино и сериалы, новости культуры, netflix, sony pictures, максим матвеев, снг, германия, европа
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Один из крупнейших международных дистрибьюторов - компания ZDF Enterprises впервые приобрела права на дистрибуцию по всему миру российского сериала "Шерлок в России", сообщили в компании START.
"Компания ZDF Enterprises приобрела права на дистрибуцию оригинального сериала START и студии "Среда" "Шерлок в России" по всему миру (за исключением России и стран СНГ). Приключенческий детектив с Максимом Матвеевым в главной роли стал первым российским сериалом в каталоге международного дистрибьютора", - говорится в пресс-релизе.
"Поклонники самого известного в мире частного детектива получат настоящее удовольствие от этого русского взгляда на Шерлока.... Мы очень рады работать с российской командой и уверены, что впереди нас ждут и другие, еще более захватывающие проекты", - цитирует пресс-служба слова вице-президента ZDFE.drama Робера Франке.
Премьера сериала "Шерлок в России" состоялась на видеосервисе START в октябре 2020 года.
ZDF Enterprises, как напомнили в пресс-службе, - группа компаний с почти 30-летним опытом, основанная в Германии корпорацией ZDF, одним из крупнейших телевещателей Европы. В международном каталоге дистрибьютора более 500 драматических проектов со всего мира, включая проект "Фрейд", проданный на Netflix, адаптированный по всему миру шведско-датский сериал "Мост" (Bron), один из самых продаваемых мини-сериалов ZDF - "Ку'дамм", права на который приобрел HBO Европа, а также украинский мистический сериал "Прятки", проданный Sony Pictures Германия.
Ранее права на показ сериала приобрел японский телеканал AXN Mystery, принадлежащий Sony Pictures Entertainment: все 8 серий вышли в эфир 14 февраля 2021 года.