Сдерживание России продолжится, заявил Путин
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции 43-е заседание Российского организационного комитета "Победа"
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Такая страна, как Россия, не нужна тем, кто пытается сдерживать ее развитие, но нужна своим гражданам, заявил президент России Владимир Путин.
"Чего бы мы ни сделали, как бы мы ни стремились удовлетворить аппетиты тех, кто пытается нас сдерживать, всё равно сдерживание будет продолжено, потому что многим из наших оппонентов, так их назовем, такая страна, как Россия, просто не нужна. Но она нужна нам с вами и нужна нашим людям - гражданам Российской Федерации", - сказал Путин на заседании оргкомитета "Победа".
"И мы будем делать все, чтобы не только сохранить, но и упрочить, усилить... чтобы добиться стратегической цели. Мы без всяких сомнений должны делать все, чтобы сохранить память о том, что происходило в предыдущие годы, память о тех, кто отстоял нашу родину", - добавил он.