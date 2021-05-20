https://ria.ru/20210520/sderzhivanie-1733149181.html

Сдерживание России продолжится, заявил Путин

Сдерживание России продолжится, заявил Путин - РИА Новости, 20.05.2021

Сдерживание России продолжится, заявил Путин

Такая страна, как Россия, не нужна тем, кто пытается сдерживать ее развитие, но нужна своим гражданам, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T15:32

2021-05-20T15:32

2021-05-20T15:32

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Такая страна, как Россия, не нужна тем, кто пытается сдерживать ее развитие, но нужна своим гражданам, заявил президент России Владимир Путин."И мы будем делать все, чтобы не только сохранить, но и упрочить, усилить... чтобы добиться стратегической цели. Мы без всяких сомнений должны делать все, чтобы сохранить память о том, что происходило в предыдущие годы, память о тех, кто отстоял нашу родину", - добавил он.

https://ria.ru/20210520/spisok-1733148334.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, политика