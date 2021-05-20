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Сдерживание России продолжится, заявил Путин
Сдерживание России продолжится, заявил Путин - РИА Новости, 20.05.2021
Сдерживание России продолжится, заявил Путин
Такая страна, как Россия, не нужна тем, кто пытается сдерживать ее развитие, но нужна своим гражданам, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T15:32
2021-05-20T15:32
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Такая страна, как Россия, не нужна тем, кто пытается сдерживать ее развитие, но нужна своим гражданам, заявил президент России Владимир Путин."И мы будем делать все, чтобы не только сохранить, но и упрочить, усилить... чтобы добиться стратегической цели. Мы без всяких сомнений должны делать все, чтобы сохранить память о том, что происходило в предыдущие годы, память о тех, кто отстоял нашу родину", - добавил он.
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россия, владимир путин, политика

Сдерживание России продолжится, заявил Путин

15:32 20.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции 43-е заседание Российского организационного комитета "Победа"
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции 43-е заседание Российского организационного комитета Победа - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Такая страна, как Россия, не нужна тем, кто пытается сдерживать ее развитие, но нужна своим гражданам, заявил президент России Владимир Путин.
"Чего бы мы ни сделали, как бы мы ни стремились удовлетворить аппетиты тех, кто пытается нас сдерживать, всё равно сдерживание будет продолжено, потому что многим из наших оппонентов, так их назовем, такая страна, как Россия, просто не нужна. Но она нужна нам с вами и нужна нашим людям - гражданам Российской Федерации", - сказал Путин на заседании оргкомитета "Победа".
"И мы будем делать все, чтобы не только сохранить, но и упрочить, усилить... чтобы добиться стратегической цели. Мы без всяких сомнений должны делать все, чтобы сохранить память о том, что происходило в предыдущие годы, память о тех, кто отстоял нашу родину", - добавил он.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
15:26
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