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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210520/schwarzenegger-1733091297.html
Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале Netflix
Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале Netflix - РИА Новости, 20.05.2021
Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале Netflix
Netflix заказал шпионский сериал с Арнольдом Шварценеггером, сообщает Deadline. Это будет первый крупный телевизионный проект бывшего губернатора Калифорнии. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T18:18
2021-05-20T18:18
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
арнольд шварценеггер
семья
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Netflix заказал шпионский сериал с Арнольдом Шварценеггером, сообщает Deadline. Это будет первый крупный телевизионный проект бывшего губернатора Калифорнии.Он исполнит главную роль, а также выступит в качестве исполнительного продюсера. Главные герои сериала — отец и дочь, которые узнают, что каждый из них уже много лет как тайно работает на ЦРУ, и понимают, что их отношения были сплошной ложью и они совсем не знают друг друга. Семейные проблемы в сериале будут решаться на фоне шпионских интриг, захватывающего экшена и юмора. Отца сыграет — Шварценеггер, дочь — Моника Барбаро.Идея проекта принадлежит продюсеру и сценаристу Нику Санторе (сериал "Беглец", 2020).У сериала пока нет названия, известно, что он будет состоять из восьми серий.
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, арнольд шварценеггер, семья

Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале Netflix

18:18 20.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГолливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступает на Synergy Global Forum на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге
Голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступает на Synergy Global Forum на стадионе Газпром Арена в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Netflix заказал шпионский сериал с Арнольдом Шварценеггером, сообщает Deadline. Это будет первый крупный телевизионный проект бывшего губернатора Калифорнии.
Он исполнит главную роль, а также выступит в качестве исполнительного продюсера.
Главные герои сериала — отец и дочь, которые узнают, что каждый из них уже много лет как тайно работает на ЦРУ, и понимают, что их отношения были сплошной ложью и они совсем не знают друг друга. Семейные проблемы в сериале будут решаться на фоне шпионских интриг, захватывающего экшена и юмора. Отца сыграет — Шварценеггер, дочь — Моника Барбаро.
Идея проекта принадлежит продюсеру и сценаристу Нику Санторе (сериал "Беглец", 2020).
"Мне не терпится приступить к работе над шоу с Ником, Моникой и всей командой", — говорит Арнольд Шварценеггер.
У сериала пока нет названия, известно, что он будет состоять из восьми серий.
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КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixАрнольд ШварценеггерСемья
 
 
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