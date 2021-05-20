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Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале Netflix

Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале Netflix - РИА Новости, 20.05.2021

Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале Netflix

Netflix заказал шпионский сериал с Арнольдом Шварценеггером, сообщает Deadline. Это будет первый крупный телевизионный проект бывшего губернатора Калифорнии. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T18:18

2021-05-20T18:18

2021-05-20T18:18

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Netflix заказал шпионский сериал с Арнольдом Шварценеггером, сообщает Deadline. Это будет первый крупный телевизионный проект бывшего губернатора Калифорнии.Он исполнит главную роль, а также выступит в качестве исполнительного продюсера. Главные герои сериала — отец и дочь, которые узнают, что каждый из них уже много лет как тайно работает на ЦРУ, и понимают, что их отношения были сплошной ложью и они совсем не знают друг друга. Семейные проблемы в сериале будут решаться на фоне шпионских интриг, захватывающего экшена и юмора. Отца сыграет — Шварценеггер, дочь — Моника Барбаро.Идея проекта принадлежит продюсеру и сценаристу Нику Санторе (сериал "Беглец", 2020).У сериала пока нет названия, известно, что он будет состоять из восьми серий.

https://ria.ru/20210319/soprotivlenie-1601981021.html

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кино и сериалы, новости культуры, netflix, арнольд шварценеггер, семья