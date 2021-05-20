https://ria.ru/20210520/schwarzenegger-1733091297.html
Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале Netflix
Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале Netflix - РИА Новости, 20.05.2021
Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале Netflix
Netflix заказал шпионский сериал с Арнольдом Шварценеггером, сообщает Deadline. Это будет первый крупный телевизионный проект бывшего губернатора Калифорнии. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T18:18
2021-05-20T18:18
2021-05-20T18:18
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
арнольд шварценеггер
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155944/40/1559444053_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_a0905d887e483a879b77b66d6c9fdbfd.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Netflix заказал шпионский сериал с Арнольдом Шварценеггером, сообщает Deadline. Это будет первый крупный телевизионный проект бывшего губернатора Калифорнии.Он исполнит главную роль, а также выступит в качестве исполнительного продюсера. Главные герои сериала — отец и дочь, которые узнают, что каждый из них уже много лет как тайно работает на ЦРУ, и понимают, что их отношения были сплошной ложью и они совсем не знают друг друга. Семейные проблемы в сериале будут решаться на фоне шпионских интриг, захватывающего экшена и юмора. Отца сыграет — Шварценеггер, дочь — Моника Барбаро.Идея проекта принадлежит продюсеру и сценаристу Нику Санторе (сериал "Беглец", 2020).У сериала пока нет названия, известно, что он будет состоять из восьми серий.
https://ria.ru/20210319/soprotivlenie-1601981021.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155944/40/1559444053_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_977d667c4ed10d7f187bfa18661fccbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, netflix, арнольд шварценеггер, семья
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости.
Netflix заказал шпионский сериал с Арнольдом Шварценеггером, сообщает
Deadline. Это будет первый крупный телевизионный проект бывшего губернатора Калифорнии.
Он исполнит главную роль, а также выступит в качестве исполнительного продюсера.
Главные герои сериала — отец и дочь, которые узнают, что каждый из них уже много лет как тайно работает на ЦРУ, и понимают, что их отношения были сплошной ложью и они совсем не знают друг друга. Семейные проблемы в сериале будут решаться на фоне шпионских интриг, захватывающего экшена и юмора. Отца сыграет — Шварценеггер, дочь — Моника Барбаро.
Идея проекта принадлежит продюсеру и сценаристу Нику Санторе (сериал "Беглец", 2020).
"Мне не терпится приступить к работе над шоу с Ником, Моникой и всей командой", — говорит Арнольд Шварценеггер.
У сериала пока нет названия, известно, что он будет состоять из восьми серий.