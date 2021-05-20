https://ria.ru/20210520/sbor-1733111416.html

Контейнеры для сбора ненужной обуви появились в экоцентрах Мосприроды

Контейнеры для сбора ненужной обуви появились в экоцентрах Мосприроды - РИА Новости, 20.05.2021

Контейнеры для сбора ненужной обуви появились в экоцентрах Мосприроды

Контейнеры для сбора ненужной обуви появились в экоцентрах Мосприроды, все собранные туфли, кроссовки, сапоги, ботинки превратят в резиновую крошку, которую... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T13:20

2021-05-20T13:20

2021-05-20T13:20

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мосприрода

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Контейнеры для сбора ненужной обуви появились в экоцентрах Мосприроды, все собранные туфли, кроссовки, сапоги, ботинки превратят в резиновую крошку, которую используют в благоустройстве детских площадок, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Мосприрода присоединилась к экологическому флешмобу по сбору и переработке ненужной обуви #Добробувь... Приносить можно любую обувь, главное, чтобы она была чистой и упакована в пакет. Вся собранная обувь будет передана на переработку на Дмитровский завод РТИ. Сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, тапочки превратятся в резиновую крошку, которую используют в благоустройстве детской площадки", - говорится в сообщении.Отмечается, что контейнеры для сбора ненужной обуви на переработку установлены в 5 экоцентрах Мосприроды: "Воробьевы горы", "Экошкола Кусково", "Битцевский лес", "Скворечник", "Конный двор".

https://realty.ria.ru/20210519/steklo-1732911614.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода