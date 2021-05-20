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SberCloud выходит на рынок физических лиц
SberCloud выходит на рынок физических лиц - РИА Новости, 20.05.2021
SberCloud выходит на рынок физических лиц
Облачные сервисы платформы SberCloud.Advanced компании SberCloud (входит в экосистему Сбера), стали доступны физическим лицам, сообщает компания. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T10:48
2021-05-20T10:48
сбербанк россии
технологии
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Облачные сервисы платформы SberCloud.Advanced компании SberCloud (входит в экосистему Сбера), стали доступны физическим лицам, сообщает компания. "Любой частный пользователь может воспользоваться облачными услугами SberCloud.Advanced, самостоятельно зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте компании, и получить доступ к любому сервису SberCloud.Advanced. Регистрация и вход в личный кабинет SberCloud осуществляются с помощью SberID, а для представителей малого бизнеса - с помощью SberBusiness ID", - отмечается в сообщении.SberCloud.Advanced – это более 50 интегрированных между собой IaaS/PaaS облачных сервисов. Их можно объединять в единое решение для разработки, развертывания и контроля работы приложений и сервисов. Платформа дает возможность работать дистанционно, создавать резервные копии в облаке, быстро разворачивать настроенные БД, управлять контейнерами, вести разработку собственных приложений, использовать технологии машинного обучения, бессерверные вычисления и многое другое.
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сбербанк россии, технологии, новости компаний - экономика

SberCloud выходит на рынок физических лиц

10:48 20.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании Сбербанка SberCloud
Стенд компании Сбербанка SberCloud - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Облачные сервисы платформы SberCloud.Advanced компании SberCloud (входит в экосистему Сбера), стали доступны физическим лицам, сообщает компания.
"Любой частный пользователь может воспользоваться облачными услугами SberCloud.Advanced, самостоятельно зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте компании, и получить доступ к любому сервису SberCloud.Advanced. Регистрация и вход в личный кабинет SberCloud осуществляются с помощью SberID, а для представителей малого бизнеса - с помощью SberBusiness ID", - отмечается в сообщении.
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SberCloud.Advanced – это более 50 интегрированных между собой IaaS/PaaS облачных сервисов. Их можно объединять в единое решение для разработки, развертывания и контроля работы приложений и сервисов. Платформа дает возможность работать дистанционно, создавать резервные копии в облаке, быстро разворачивать настроенные БД, управлять контейнерами, вести разработку собственных приложений, использовать технологии машинного обучения, бессерверные вычисления и многое другое.
"Мы запустили SberCloud.Advanced год назад. На момент запуска в ней было 26 сервисов, и она была доступна только корпоративным заказчикам. Благодаря постоянному анализу потребностей и интересов наших текущих и потенциальных клиентов мы увеличили количество сервисов в 2 раза и сделали ее доступной для физлиц. На сегодняшний день в SberCloud.Advanced – самая широкая продуктовая линейка PaaS-сервисов среди российских облачных провайдеров. Уже более 2 тысяч пользователей смогли протестировать наше облако и попробовать все преимущества работы в SberCloud.Advanced", - приводится в сообщении комментарий генерального директора SberCloud Евгения Колбина.
 
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