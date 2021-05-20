https://ria.ru/20210520/sber-1733084701.html
SberCloud выходит на рынок физических лиц
SberCloud выходит на рынок физических лиц - РИА Новости, 20.05.2021
SberCloud выходит на рынок физических лиц
Облачные сервисы платформы SberCloud.Advanced компании SberCloud (входит в экосистему Сбера), стали доступны физическим лицам, сообщает компания. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T10:48
2021-05-20T10:48
2021-05-20T10:48
сбербанк россии
технологии
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574176298_0:0:2994:1684_1920x0_80_0_0_f55309760f16297679b17727dfbad440.jpg
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Облачные сервисы платформы SberCloud.Advanced компании SberCloud (входит в экосистему Сбера), стали доступны физическим лицам, сообщает компания. "Любой частный пользователь может воспользоваться облачными услугами SberCloud.Advanced, самостоятельно зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте компании, и получить доступ к любому сервису SberCloud.Advanced. Регистрация и вход в личный кабинет SberCloud осуществляются с помощью SberID, а для представителей малого бизнеса - с помощью SberBusiness ID", - отмечается в сообщении.SberCloud.Advanced – это более 50 интегрированных между собой IaaS/PaaS облачных сервисов. Их можно объединять в единое решение для разработки, развертывания и контроля работы приложений и сервисов. Платформа дает возможность работать дистанционно, создавать резервные копии в облаке, быстро разворачивать настроенные БД, управлять контейнерами, вести разработку собственных приложений, использовать технологии машинного обучения, бессерверные вычисления и многое другое.
https://ria.ru/20210429/startap-1730591867.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574176298_265:0:2994:2047_1920x0_80_0_0_e6de54a2814d32e7105314975b8de2bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк россии, технологии, новости компаний - экономика
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости
. Облачные сервисы платформы SberCloud.Advanced компании SberCloud (входит в экосистему Сбера
), стали доступны физическим лицам, сообщает компания.
"Любой частный пользователь может воспользоваться облачными услугами SberCloud.Advanced, самостоятельно зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте компании, и получить доступ к любому сервису SberCloud.Advanced. Регистрация и вход в личный кабинет SberCloud осуществляются с помощью SberID, а для представителей малого бизнеса - с помощью SberBusiness ID", - отмечается в сообщении.
SberCloud.Advanced – это более 50 интегрированных между собой IaaS/PaaS облачных сервисов. Их можно объединять в единое решение для разработки, развертывания и контроля работы приложений и сервисов. Платформа дает возможность работать дистанционно, создавать резервные копии в облаке, быстро разворачивать настроенные БД, управлять контейнерами, вести разработку собственных приложений, использовать технологии машинного обучения, бессерверные вычисления и многое другое.
"Мы запустили SberCloud.Advanced год назад. На момент запуска в ней было 26 сервисов, и она была доступна только корпоративным заказчикам. Благодаря постоянному анализу потребностей и интересов наших текущих и потенциальных клиентов мы увеличили количество сервисов в 2 раза и сделали ее доступной для физлиц. На сегодняшний день в SberCloud.Advanced – самая широкая продуктовая линейка PaaS-сервисов среди российских облачных провайдеров. Уже более 2 тысяч пользователей смогли протестировать наше облако и попробовать все преимущества работы в SberCloud.Advanced", - приводится в сообщении комментарий генерального директора SberCloud Евгения Колбина.