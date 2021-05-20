SberCloud выходит на рынок физических лиц

"Мы запустили SberCloud.Advanced год назад. На момент запуска в ней было 26 сервисов, и она была доступна только корпоративным заказчикам. Благодаря постоянному анализу потребностей и интересов наших текущих и потенциальных клиентов мы увеличили количество сервисов в 2 раза и сделали ее доступной для физлиц. На сегодняшний день в SberCloud.Advanced – самая широкая продуктовая линейка PaaS-сервисов среди российских облачных провайдеров. Уже более 2 тысяч пользователей смогли протестировать наше облако и попробовать все преимущества работы в SberCloud.Advanced", - приводится в сообщении комментарий генерального директора SberCloud Евгения Колбина.