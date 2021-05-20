https://ria.ru/20210520/sanktsii-1733190124.html

В ЕП назвали выигравших от приостановки санкций против Nord Stream 2

В ЕП назвали выигравших от приостановки санкций против Nord Stream 2 - РИА Новости, 20.05.2021

В ЕП назвали выигравших от приостановки санкций против Nord Stream 2

От приостановки санкций со стороны США против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток — 2", выиграет вся... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T19:00

2021-05-20T19:00

2021-05-20T22:46

россия

allseas

европарламент

nord stream 2 ag

северный поток — 2

энтони блинкен

тьерри мариани

балтийское море

газпром

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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. От приостановки санкций со стороны США против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток — 2", выиграет вся Европа, считает депутат Европейского парламента Тьерри Мариани."Это отличная новость для Европы, которая сможет получать стабильный поток российского газа, необходимого для ее развития, благодаря Nord Stream 2", - сказал Мариани РИА Новости."В первую очередь, конечно, выиграет Германия, но также и остальная Европа, где потребление газа, несомненно, будет расти очень быстро из-за энергетических решений, принятых для выбора возобновляемых источников энергии, которые требуют надежного газового резервирования", - подчеркнул он.Депутат отметил, что российский природный газ является лучшим выбором с точки зрения экологии. "Российский природный газ оказывает гораздо меньшее воздействие на окружающую среду, чем сжиженный газ (СПГ), который американцы хотели бы поставлять в Европу, поскольку теперь они экспортируют свой сланцевый газ", - добавил собеседник агентства."Что касается Франции, то эта победа здравого смысла Германии еще раз показывает провал международных решений Эммануэля Макрона. Президент Франции вмешался в немецкий вопрос и поддержал американские санкции против Германии. Макрон даже посоветовал канцлеру (Ангеле) Меркель отказаться от проекта Nord Stream 2. Каким же неправильным было его отношение! Я рад, что эта проблема санкций снята с повестки дня", - заключил Мариани.США в четверг заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток — 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Таким образом, снято одно из препятствий к тому, чтобы достроить трубопровод, хотя Вашингтон по-прежнему утверждает, что он категорически против проекта.Госдеп представил конгрессу доклад с перечислением компаний и судов, подпадающих под санкции, введенные в соответствии с законом PEESA. С одной стороны, Nord Stream 2 AG признана участником действий, подпадающих под санкции, с другой - реализация санкций приостановлена решением госсекретаря Энтони Блинкена. Не подпадут под санкции также глава компании Маттиас Варниг и другие ее работники."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта текущего года, "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб.

https://ria.ru/20210520/germaniya-1733151870.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

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россия, allseas, европарламент, nord stream 2 ag, северный поток — 2, энтони блинкен, тьерри мариани, балтийское море, газпром, евросоюз, маттиас варниг, в мире