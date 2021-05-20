https://ria.ru/20210520/sanktsii-1733132883.html

Зеленский опасается, что США могут снять санкции с "Северного потока — 2"

Зеленский опасается, что США могут снять санкции с "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.05.2021

Зеленский опасается, что США могут снять санкции с "Северного потока — 2"

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом необходима, хотя для Украины она РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T14:20

2021-05-20T14:20

2021-05-20T15:53

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матиас крузе

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энтони блинкен

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россия

северный поток — 2

владимир зеленский

сша

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КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом необходима, хотя для Украины она может вылиться в нежелательное для нее снятие санкций США с "Северного потока — 2"."Во-первых, я считаю, что такая встреча нужна. Это им решать, но тем не менее. Во-вторых, президент Байден знает мою позицию, мы ее обсуждали с госсекретарем США (Энтони Блинкеном — ред.), что украинские вопросы они (президенты — ред.) будут обсуждать только в пространстве и повестке дня, которую будут согласовывать с нами. Есть ли риски, что они будут поднимать некоторые вопросы, несмотря на наши договоренности? Уверен, такие риски есть. Какие риски главные? Например, сейчас большой риск того... что они, Россия, могут надавить на США или будут какие-то договоренности и снять санкции с "Северного потока". Я считаю, это будет проигрыш США, лично президента Байдена", - заявил Зеленский в четверг в ходе пресс-конференции по случаю второй годовщины своего вступления на пост президента."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210520/ssha-1733033427.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

россия

сша

украина

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