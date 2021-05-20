https://ria.ru/20210520/sanktsii-1733111731.html
В Кремле оценили влияние США на "Северный поток — 2"
В Кремле оценили влияние США на "Северный поток — 2" - РИА Новости, 20.05.2021
В Кремле оценили влияние США на "Северный поток — 2"
В Кремле оценили значение
2021-05-20T12:51
2021-05-20T12:51
2021-05-20T22:22
россия
северный поток — 2
дмитрий песков
сша
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Изменение позиции США по санкциям против "Северного потока — 2" не создает дополнительных препятствий, которые нужно преодолевать при завершении проекта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Госдепартамент США в среду в своем докладе для конгресса подтвердил, что не вводит санкции против оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Госсекретарь Энтони Блинкен позже объяснил это решение национальными интересами США."Вне зависимости от этого решения, еще раз повторяю, работа велась и не раз констатировалось намерение завершить как можно скорее этот проект. Это не создает дополнительных препятствий, которые нужно преодолевать", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, есть ли практическое значение решения США."Вы знаете, что проект и так, несмотря на все трудности, продолжался, работа велась. Мы, а также международные партнеры по этом проекту, убеждены, что проект не должен подвергаться давлению со стороны третьих стран. Это является незаконным и не соответствует в целом правилам международных коммерческих дел. И конечно, продолжение этого проекта, а также его скорейшее завершение отвечает интересам нашей страны, а также стран - участниц этого проекта", - сказал Песков."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
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россия, северный поток — 2, дмитрий песков, сша, в мире
В Кремле оценили влияние США на "Северный поток — 2"
12:51 20.05.2021 (обновлено: 22:22 20.05.2021)
В Кремле оценили значение
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Изменение позиции США
по санкциям против "Северного потока — 2" не создает дополнительных препятствий, которые нужно преодолевать при завершении проекта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Госдепартамент США в среду в своем докладе для конгресса подтвердил, что не вводит санкции против оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Госсекретарь Энтони Блинкен позже объяснил это решение национальными интересами США.
"Вне зависимости от этого решения, еще раз повторяю, работа велась и не раз констатировалось намерение завершить как можно скорее этот проект. Это не создает дополнительных препятствий, которые нужно преодолевать", - сказал Песков журналистам на вопрос о том, есть ли практическое значение решения США.
"Вы знаете, что проект и так, несмотря на все трудности, продолжался, работа велась. Мы, а также международные партнеры по этом проекту, убеждены, что проект не должен подвергаться давлению со стороны третьих стран. Это является незаконным и не соответствует в целом правилам международных коммерческих дел. И конечно, продолжение этого проекта, а также его скорейшее завершение отвечает интересам нашей страны, а также стран - участниц этого проекта", - сказал Песков.
"Северный поток — 2
" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России
через Балтийское море
до Германии
. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина
и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas
вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома
") на 31 марта, "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе
, на 17 мая остается уложить 80 километров.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу
. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.