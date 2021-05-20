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Путин не примет участия в саммите G20 по здравоохранению
Путин не примет участия в саммите G20 по здравоохранению - РИА Новости, 20.05.2021
Путин не примет участия в саммите G20 по здравоохранению
Участие президента России Владимира Путина в Глобальном саммите здравоохранения (World Health Summit), который пройдет в пятницу в Италии, не запланировано,... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:51
2021-05-20T12:51
2021-05-20T12:51
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Участие президента России Владимира Путина в Глобальном саммите здравоохранения (World Health Summit), который пройдет в пятницу в Италии, не запланировано, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, президент Путин участвовать не будет, не планируется его участие. У президента завтра будет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируется ли участие Путина в саммите.Саммит состоятся 21 мая в Риме в рамках председательства Италии в "Большой двадцатке". Ранее пресс-служба правительства Италии сообщала, что саммит завершится принятием совместной декларации с принципами реагирования на чрезвычайные ситуации в области медицины.
https://ria.ru/20210519/granitsa-1733035819.html
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дмитрий песков, владимир путин, рим, италия, в мире