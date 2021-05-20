https://ria.ru/20210520/sammit-1733112223.html

Путин не примет участия в саммите G20 по здравоохранению

Путин не примет участия в саммите G20 по здравоохранению - РИА Новости, 20.05.2021

Путин не примет участия в саммите G20 по здравоохранению

Участие президента России Владимира Путина в Глобальном саммите здравоохранения (World Health Summit), который пройдет в пятницу в Италии, не запланировано,... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:51

2021-05-20T12:51

2021-05-20T12:51

дмитрий песков

владимир путин

рим

италия

в мире

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Участие президента России Владимира Путина в Глобальном саммите здравоохранения (World Health Summit), который пройдет в пятницу в Италии, не запланировано, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, президент Путин участвовать не будет, не планируется его участие. У президента завтра будет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, планируется ли участие Путина в саммите.Саммит состоятся 21 мая в Риме в рамках председательства Италии в "Большой двадцатке". Ранее пресс-служба правительства Италии сообщала, что саммит завершится принятием совместной декларации с принципами реагирования на чрезвычайные ситуации в области медицины.

https://ria.ru/20210519/granitsa-1733035819.html

рим

италия

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дмитрий песков, владимир путин, рим, италия, в мире