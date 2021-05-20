https://ria.ru/20210520/samara-1733083265.html
Юбилейная Российская студенческая весна пройдет в 2022 году в Самаре
Юбилейная Российская студенческая весна пройдет в 2022 году в Самаре - РИА Новости, 20.05.2021
Юбилейная Российская студенческая весна пройдет в 2022 году в Самаре
Юбилейная Российская студенческая весна пройдет в 2022 году в Самаре, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T10:39
2021-05-20T10:39
2021-05-20T11:47
российский союз молодежи
глеб никитин
нижний новгород
дмитрий азаров
самара
самарская область
общество
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САМАРА, 20 мая - РИА Новости. Юбилейная Российская студенческая весна пройдет в 2022 году в Самаре, сообщает пресс-служба правительства региона."Российская студенческая весна возвращается домой: юбилейный XXX Фестиваль в 2022 году пройдет в Самаре. Новость об этом стала финальным аккордом гала-концерта Российской студенческой весны, который состоялся в Нижнем Новгороде в среду, 19 мая", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров получил специальный кубок – символ фестиваля – от председателя общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" Павла Красноруцкого, заместителя генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антона Серикова и главы Нижегородской области Глеба Никитина."Я хочу поблагодарить своих друзей, товарищей Павла Павловича Красноруцкого, Антона Владимировича Серикова и его руководителя Алексея Геннадьевича Комиссарова, и Глеба Сергеевича Никитина – за прекрасную организацию студвесны. Я очень рад, что Российская студенческая весна возвращается на свою историческую родину – в Самару – там, где она родилась 30 лет назад", – цитирует Азарова пресс-служба.По информации пресс-службы, в этом году Самарскую область на Российской студенческой весне представляли 73 человека. Отмечается, что это самая масштабная делегация от региона за последние пять лет, участники были заявлены во всех номинациях. По данным пресс-службы, по итогам фестиваля Самарская область забрала 12 наград, это рекорд с "домашней" студвесны 2014 года.В 1992 году ученики самарских вузов, техникумов и училищ инициировали проведение всероссийского фестиваля, который объединил на одной площадке творческое студенчество страны. В 1993 году фестиваль получил свое название. На протяжении шести лет Российская студенческая весна проходила в Самаре, после чего в город фестиваль возвращался в 2002 и 2014 годах. В прошлом году в День молодежи самарские студенты предложили руководителю региона провести юбилейный фестиваль в Самарской области. По данным пресс-службы, Азаров поддержал инициативу и приложил все усилия к тому, чтобы заявка региона была одобрена на федеральном уровне.По информации пресс-службы, в Самарской области активно развивается волонтерство, студенческое творчество, движение КВН, особое внимание уделяется талантливой молодежи. Практики региона в этой сфере изучил Красноруцкий, отметив, что опыт Самарской области можно успешно тиражировать на территории всей страны.
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российский союз молодежи, глеб никитин, нижний новгород, дмитрий азаров, самара, самарская область, общество
САМАРА, 20 мая - РИА Новости.
Юбилейная Российская студенческая весна пройдет в 2022 году в Самаре
, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Российская студенческая весна возвращается домой: юбилейный XXX Фестиваль в 2022 году пройдет в Самаре. Новость об этом стала финальным аккордом гала-концерта Российской студенческой весны, который состоялся в Нижнем Новгороде
в среду, 19 мая", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
получил специальный кубок – символ фестиваля – от председателя общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи
" Павла Красноруцкого, заместителя генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антона Серикова и главы Нижегородской области Глеба Никитина
.
"Я хочу поблагодарить своих друзей, товарищей Павла Павловича Красноруцкого, Антона Владимировича Серикова и его руководителя Алексея Геннадьевича Комиссарова, и Глеба Сергеевича Никитина – за прекрасную организацию студвесны. Я очень рад, что Российская студенческая весна возвращается на свою историческую родину – в Самару – там, где она родилась 30 лет назад", – цитирует Азарова пресс-служба.
По информации пресс-службы, в этом году Самарскую область
на Российской студенческой весне представляли 73 человека. Отмечается, что это самая масштабная делегация от региона за последние пять лет, участники были заявлены во всех номинациях. По данным пресс-службы, по итогам фестиваля Самарская область забрала 12 наград, это рекорд с "домашней" студвесны 2014 года.
В 1992 году ученики самарских вузов, техникумов и училищ инициировали проведение всероссийского фестиваля, который объединил на одной площадке творческое студенчество страны. В 1993 году фестиваль получил свое название. На протяжении шести лет Российская студенческая весна проходила в Самаре, после чего в город фестиваль возвращался в 2002 и 2014 годах. В прошлом году в День молодежи самарские студенты предложили руководителю региона провести юбилейный фестиваль в Самарской области. По данным пресс-службы, Азаров поддержал инициативу и приложил все усилия к тому, чтобы заявка региона была одобрена на федеральном уровне.
По информации пресс-службы, в Самарской области активно развивается волонтерство, студенческое творчество, движение КВН, особое внимание уделяется талантливой молодежи. Практики региона в этой сфере изучил Красноруцкий, отметив, что опыт Самарской области можно успешно тиражировать на территории всей страны.