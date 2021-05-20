https://ria.ru/20210520/sakhalin-1733102209.html

Глава Минвостокразвития считает, что на Сахалине не хуже, чем в Сочи

Глава Минвостокразвития считает, что на Сахалине не хуже, чем в Сочи - РИА Новости, 20.05.2021

Глава Минвостокразвития считает, что на Сахалине не хуже, чем в Сочи

Министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков считает, что Сахалин ничем не уступает Сочи. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:14

2021-05-20T12:14

2021-05-20T12:14

россия

алексей чекунков

дальний восток

сахалин

сочи

общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мая - РИА Новости. Министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков считает, что Сахалин ничем не уступает Сочи."Сейчас мы с вами находимся в Южно-Сахалинске, в окружении океана, вблизи к самым благополучным странам Азии, с отличным климатом, со свежими морепродуктами. Здесь точно не хуже, чем в Сочи. А для пожилых людей явно и получше. Потому что спокойнее", - сказал Чекунков журналистам в ходе визита в регион в четверг.По его мнению, Советский Союз воспринимал Дальний Восток в первую очередь как оборонительный рубеж. Чекунков назвал "огромной хозяйственной глупостью" то, что в регионе не были созданы те же условия для жизни, которые привлекают людей на юге России."Мы над этим работаем. Решение вопроса оттока населения может быть только одно - повышение качества жизни. И это уже происходит. По крайней мере за 7,5 лет, которые я активно летаю по Дальнему Востоку, Южно-Сахалинск значительно преобразился, это приятно наблюдать", - заявил министр.

https://realty.ria.ru/20210520/sakhalin-1733069652.html

https://realty.ria.ru/20210331/sakhalin-1603563259.html

россия

дальний восток

сахалин

сочи

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россия, алексей чекунков, дальний восток, сахалин, сочи, общество