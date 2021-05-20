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Глава Минвостокразвития считает, что на Сахалине не хуже, чем в Сочи
Глава Минвостокразвития считает, что на Сахалине не хуже, чем в Сочи - РИА Новости, 20.05.2021
Глава Минвостокразвития считает, что на Сахалине не хуже, чем в Сочи
Министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков считает, что Сахалин ничем не уступает Сочи. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:14
2021-05-20T12:14
россия
алексей чекунков
дальний восток
сахалин
сочи
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мая - РИА Новости. Министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков считает, что Сахалин ничем не уступает Сочи."Сейчас мы с вами находимся в Южно-Сахалинске, в окружении океана, вблизи к самым благополучным странам Азии, с отличным климатом, со свежими морепродуктами. Здесь точно не хуже, чем в Сочи. А для пожилых людей явно и получше. Потому что спокойнее", - сказал Чекунков журналистам в ходе визита в регион в четверг.По его мнению, Советский Союз воспринимал Дальний Восток в первую очередь как оборонительный рубеж. Чекунков назвал "огромной хозяйственной глупостью" то, что в регионе не были созданы те же условия для жизни, которые привлекают людей на юге России."Мы над этим работаем. Решение вопроса оттока населения может быть только одно - повышение качества жизни. И это уже происходит. По крайней мере за 7,5 лет, которые я активно летаю по Дальнему Востоку, Южно-Сахалинск значительно преобразился, это приятно наблюдать", - заявил министр.
https://realty.ria.ru/20210520/sakhalin-1733069652.html
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россия, алексей чекунков, дальний восток, сахалин, сочи, общество

Глава Минвостокразвития считает, что на Сахалине не хуже, чем в Сочи

12:14 20.05.2021
 
© Depositphotos / VladimirEОстров Сахалин. Татарский пролив
Остров Сахалин. Татарский пролив - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Depositphotos / VladimirE
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мая - РИА Новости. Министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков считает, что Сахалин ничем не уступает Сочи.
"Сейчас мы с вами находимся в Южно-Сахалинске, в окружении океана, вблизи к самым благополучным странам Азии, с отличным климатом, со свежими морепродуктами. Здесь точно не хуже, чем в Сочи. А для пожилых людей явно и получше. Потому что спокойнее", - сказал Чекунков журналистам в ходе визита в регион в четверг.
Вид на город Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
09:10
Трутнев назвал стоимость жилья на Сахалине важнейшей проблемой
По его мнению, Советский Союз воспринимал Дальний Восток в первую очередь как оборонительный рубеж. Чекунков назвал "огромной хозяйственной глупостью" то, что в регионе не были созданы те же условия для жизни, которые привлекают людей на юге России.
"Мы над этим работаем. Решение вопроса оттока населения может быть только одно - повышение качества жизни. И это уже происходит. По крайней мере за 7,5 лет, которые я активно летаю по Дальнему Востоку, Южно-Сахалинск значительно преобразился, это приятно наблюдать", - заявил министр.
Корсаковский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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РоссияАлексей ЧекунковДальний ВостокСахалинСочиОбщество
 
 
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