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В Центробанке раскрыли дизайн новых 100-рублевых купюр
В Центробанке раскрыли дизайн новых 100-рублевых купюр - РИА Новости, 20.05.2021
В Центробанке раскрыли дизайн новых 100-рублевых купюр
Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев рассказал в беседе с "Российской газетой", как будет выглядеть новая банкнота номиналом в 100 рублей. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T08:45
2021-05-20T08:45
2021-05-20T14:30
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев рассказал в беседе с "Российской газетой", как будет выглядеть новая банкнота номиналом в 100 рублей.На купюрах появятся крупные контрастные цифры и надписи, а также специальные рельефные метки для незрячих людей. Ее цвет будет напоминать нынешние 100 рублей, но оттенок сделают другим. Обновленные банкноты отличаются от тех, что используют в еврозоне, подчеркнул он."Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это общемировая тенденция, облегчающая распознавание номиналов банкнот людьми и машинами", — объяснил зампред ЦБ.Ранее в Центробанке отмечали, что на новой 100-рублевой купюре будут изображены объекты, расположенные на Красной площади, Шуховская башня, центр "Зарядье", а также здание МГУ на Воробьевых горах. В 2022 году в обращение поступят "модернизированные" банкноты номиналом 100 рублей, в 2023-м — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025-м — десять и 50 рублей.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости.
Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев рассказал в беседе с "Российской газетой"
, как будет выглядеть новая банкнота номиналом в 100 рублей.
На купюрах появятся крупные контрастные цифры и надписи, а также специальные рельефные метки для незрячих людей. Ее цвет будет напоминать нынешние 100 рублей, но оттенок сделают другим. Обновленные банкноты отличаются от тех, что используют в еврозоне, подчеркнул он.
"Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это общемировая тенденция, облегчающая распознавание номиналов банкнот людьми и машинами", — объяснил зампред ЦБ
.
Ранее в Центробанке отмечали, что на новой 100-рублевой купюре будут изображены объекты, расположенные на Красной площади, Шуховская башня, центр "Зарядье", а также здание МГУ на Воробьевых горах. В 2022 году в обращение поступят "модернизированные" банкноты номиналом 100 рублей, в 2023-м — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025-м — десять и 50 рублей.