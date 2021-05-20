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"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы"
"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы" - РИА Новости, 20.05.2021
"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы"
Перспективная российская многофункциональная спутниковая система "Сфера", задачу создания которой в 2018 году поставил президент России Владимир Путин, лишится... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T01:26
2021-05-20T01:26
россия
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Перспективная российская многофункциональная спутниковая система "Сфера", задачу создания которой в 2018 году поставил президент России Владимир Путин, лишится большого количества спутников дистанционного зондирования по сравнению с более ранними вариантами построения системы, следует из материалов "Роскосмоса", имеющихся в распоряжении РИА Новости.Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич на круглом столе в Москве в среду заявил, что система будет насчитывать около 380 спутников, что на треть меньше, чем предполагалось прежде. Ранее "Роскосмос" сообщал, что в ее состав войдут 542 космических аппарата.Количество спутников связи в системе практически не изменилось. Как и прежде, предполагается создание семи спутников "Экспресс", четырех "Экспресс-РВ", 12 аппаратов "Скиф" для широкополосного доступа в интернет и 264 спутников "Марафона" для интернета вещей. На два меньше (два вместо четырех) стало лишь спутников "Ямал" (оператор "Газпром космические услуги").Серьезным сокращениям, согласно материалам госкорпорации, подверглась вторая составляющая системы "Сфера" - группировка спутников дистанционного зондирования Земли. Не тронули три спутника "Смотр", но резко уменьшили группировку аппаратов "Беркут". Вместо 211 аппаратов оптического наблюдения "Беркут-О" и "Беркут-ВД" теперь предполагается создание суммарно 84 аппаратов. А вместо 37 радиолокационных "Беркут-X" и "Беркут-XLP" - 12 таких аппаратов. Ранее развертывание группировок ожидалось с 2022 по 2028 годы. Новые сроки в материалах не указаны.Президент России Владимир Путин анонсировал спутниковую систему "Сфера" в 2018 году. "Сфера" призвана стать конкурентом зарубежных систем из сотен спутников OneWeb и Starlink, которые предназначены для обеспечения связи и доступа в интернет по всей Земле.
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россия, космос - риа наука, роскосмос

"Роскосмос" сэкономит на спутниках наблюдения при создании "Сферы"

01:26 20.05.2021
 
CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
CC0 / skeeze /
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Перспективная российская многофункциональная спутниковая система "Сфера", задачу создания которой в 2018 году поставил президент России Владимир Путин, лишится большого количества спутников дистанционного зондирования по сравнению с более ранними вариантами построения системы, следует из материалов "Роскосмоса", имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич на круглом столе в Москве в среду заявил, что система будет насчитывать около 380 спутников, что на треть меньше, чем предполагалось прежде. Ранее "Роскосмос" сообщал, что в ее состав войдут 542 космических аппарата.
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Количество спутников связи в системе практически не изменилось. Как и прежде, предполагается создание семи спутников "Экспресс", четырех "Экспресс-РВ", 12 аппаратов "Скиф" для широкополосного доступа в интернет и 264 спутников "Марафона" для интернета вещей. На два меньше (два вместо четырех) стало лишь спутников "Ямал" (оператор "Газпром космические услуги").
Серьезным сокращениям, согласно материалам госкорпорации, подверглась вторая составляющая системы "Сфера" - группировка спутников дистанционного зондирования Земли. Не тронули три спутника "Смотр", но резко уменьшили группировку аппаратов "Беркут". Вместо 211 аппаратов оптического наблюдения "Беркут-О" и "Беркут-ВД" теперь предполагается создание суммарно 84 аппаратов. А вместо 37 радиолокационных "Беркут-X" и "Беркут-XLP" - 12 таких аппаратов. Ранее развертывание группировок ожидалось с 2022 по 2028 годы. Новые сроки в материалах не указаны.
Президент России Владимир Путин анонсировал спутниковую систему "Сфера" в 2018 году. "Сфера" призвана стать конкурентом зарубежных систем из сотен спутников OneWeb и Starlink, которые предназначены для обеспечения связи и доступа в интернет по всей Земле.
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