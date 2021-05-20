https://ria.ru/20210520/roskosh-1733148468.html

Не роскошь. Трейлер

Не роскошь. Трейлер - РИА Новости, 20.05.2021

Не роскошь. Трейлер

Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора — человек, и только на втором плане — одно из величайших его изобретений — машина. Потому что автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения — это культурное явление.

2021-05-20T15:00

2021-05-20T15:00

2021-05-20T15:52

история

общество

культура

автомобилисты

авто

не роскошь

подкаст

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Не роскошь. Трейлер Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление. audio/mpeg

Не роскошь. Трейлер Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление. audio/mpeg

Ян Хайцеэр и Антон Шапарин — руководители Национального автомобильного союза. Они не будут говорить про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Вас ждут автомобили в кино и на войне, в путешествиях и бизнесе. В центре всегда человек, и только на втором плане появляется одно из величайших его изобретений — машина. Подкаст "Не роскошь" будет выходить по четвергам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, общество, культура, автомобилисты, авто, аудио, подкаст