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Не роскошь. Трейлер
Не роскошь. Трейлер - РИА Новости, 20.05.2021
Не роскошь. Трейлер
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора — человек, и только на втором плане — одно из величайших его изобретений — машина. Потому что автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения — это культурное явление.
2021-05-20T15:00
2021-05-20T15:00
2021-05-20T15:52
история
общество
культура
автомобилисты
авто
не роскошь
подкаст
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Не роскошь. Трейлер
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
audio/mpeg
Не роскошь. Трейлер
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
audio/mpeg
Ян Хайцеэр и Антон Шапарин — руководители Национального автомобильного союза. Они не будут говорить про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Вас ждут автомобили в кино и на войне, в путешествиях и бизнесе. В центре всегда человек, и только на втором плане появляется одно из величайших его изобретений — машина. Подкаст "Не роскошь" будет выходить по четвергам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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история, общество, культура, автомобилисты, авто, аудио, подкаст
Не роскошь. Трейлер
15:00 20.05.2021 (обновлено: 15:52 20.05.2021)
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора — человек, и только на втором плане — одно из величайших его изобретений — машина. Потому что автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения — это культурное явление.