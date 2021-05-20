https://ria.ru/20210520/rezolyutsiya-1733212972.html

Парламент Армении отказался принимать обращение к Пашиняну

Парламент Армении отказался принимать обращение к Пашиняну - РИА Новости, 20.05.2021

Парламент Армении отказался принимать обращение к Пашиняну

Парламент Армении на внеочередном заседании в четверг не принял проект заявления оппозиции с призывом к исполняющему обязанности премьер-министра Никола... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T22:11

2021-05-20T22:11

2021-05-20T22:39

россия

никол пашинян

серж саргсян

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598911257_0:63:3076:1793_1920x0_80_0_0_8f4546f982ad5dd90de2774c7f248319.jpg

ЕРЕВАН, 20 мая – РИА Новости. Парламент Армении на внеочередном заседании в четверг не принял проект заявления оппозиции с призывом к исполняющему обязанности премьер-министра Никола Пашиняна не подписывать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием РФ и Азербайджана, передает корреспондент РИА Новости.За решение проголосовали 25 депутатов из 132, правящая фракция "Мой шаг" в голосовании не участвовала.И.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что собирается подписать указанный документ. По его словам, те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, на 100% соответствуют интересам Армении. В армянских соцсетях в то же время начал циркулировать проект документа по созданию комиссии по делимитации границы с Азербайджаном, который планируется подписать с Баку, Пашинян подтвердил его подлинность.В проекте решения, подготовленного оппозиционной фракцией "Светлая Армения", содержался призыв к Пашиняну "воздержаться от принятия односторонних решений, затрагивающих все общество и государство, а также будущее нации". В проекте отмечалось, исполняющий обязанности премьера "не имеет право своей подписью придавать силу документу, который может вступить в силу исключительно в результате ратификации парламентом или референдума", а любые действия, связанные с демаркацией и делимитацией армянско-азербайджанской линии соприкосновения, напрямую затрагивают вопросы прав человека, каждого гражданина Армении и особенно населения приграничных районов, в связи с этим любой международный документ, связанный с этими вопросами нуждается в обязательной ратификации.Ранее зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, бывший посол страны в Ватикане Микаел Минасян обнародовал страницу документа, который, по его словам, якобы является текстом трехстороннего заявления глав Армении, РФ и Азербайджана. В нем говорится о решении создать совместную комиссию по вопросам делимитации армяно-азерайджанской границы с ее последующей демаркацией. Там же отмечается, что до 31 мая правительства Армении и Азербайджана создадут национальные делегации в рамках комиссии.

https://ria.ru/20210520/anklavy-1733199173.html

https://ria.ru/20210520/protestuyuschie-1733209902.html

россия

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, серж саргсян, азербайджан, армения, в мире