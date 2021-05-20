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Парламент Армении отказался принимать обращение к Пашиняну
Парламент Армении отказался принимать обращение к Пашиняну - РИА Новости, 20.05.2021
Парламент Армении отказался принимать обращение к Пашиняну
Парламент Армении на внеочередном заседании в четверг не принял проект заявления оппозиции с призывом к исполняющему обязанности премьер-министра Никола... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T22:11
2021-05-20T22:39
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никол пашинян
серж саргсян
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 20 мая – РИА Новости. Парламент Армении на внеочередном заседании в четверг не принял проект заявления оппозиции с призывом к исполняющему обязанности премьер-министра Никола Пашиняна не подписывать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием РФ и Азербайджана, передает корреспондент РИА Новости.За решение проголосовали 25 депутатов из 132, правящая фракция "Мой шаг" в голосовании не участвовала.И.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что собирается подписать указанный документ. По его словам, те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, на 100% соответствуют интересам Армении. В армянских соцсетях в то же время начал циркулировать проект документа по созданию комиссии по делимитации границы с Азербайджаном, который планируется подписать с Баку, Пашинян подтвердил его подлинность.В проекте решения, подготовленного оппозиционной фракцией "Светлая Армения", содержался призыв к Пашиняну "воздержаться от принятия односторонних решений, затрагивающих все общество и государство, а также будущее нации". В проекте отмечалось, исполняющий обязанности премьера "не имеет право своей подписью придавать силу документу, который может вступить в силу исключительно в результате ратификации парламентом или референдума", а любые действия, связанные с демаркацией и делимитацией армянско-азербайджанской линии соприкосновения, напрямую затрагивают вопросы прав человека, каждого гражданина Армении и особенно населения приграничных районов, в связи с этим любой международный документ, связанный с этими вопросами нуждается в обязательной ратификации.Ранее зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, бывший посол страны в Ватикане Микаел Минасян обнародовал страницу документа, который, по его словам, якобы является текстом трехстороннего заявления глав Армении, РФ и Азербайджана. В нем говорится о решении создать совместную комиссию по вопросам делимитации армяно-азерайджанской границы с ее последующей демаркацией. Там же отмечается, что до 31 мая правительства Армении и Азербайджана создадут национальные делегации в рамках комиссии.
https://ria.ru/20210520/anklavy-1733199173.html
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россия, никол пашинян, серж саргсян, азербайджан, армения, в мире

Парламент Армении отказался принимать обращение к Пашиняну

22:11 20.05.2021 (обновлено: 22:39 20.05.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРуководитель оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян выступает в парламенте Армении в Ереване
Руководитель оппозиционной партии Процветающая Армения Гагик Царукян выступает в парламенте Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 20 мая – РИА Новости. Парламент Армении на внеочередном заседании в четверг не принял проект заявления оппозиции с призывом к исполняющему обязанности премьер-министра Никола Пашиняна не подписывать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием РФ и Азербайджана, передает корреспондент РИА Новости.
За решение проголосовали 25 депутатов из 132, правящая фракция "Мой шаг" в голосовании не участвовала.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
19:55
Пашинян допустил обсуждение обмена анклавами с Азербайджаном
И.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что собирается подписать указанный документ. По его словам, те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, на 100% соответствуют интересам Армении. В армянских соцсетях в то же время начал циркулировать проект документа по созданию комиссии по делимитации границы с Азербайджаном, который планируется подписать с Баку, Пашинян подтвердил его подлинность.
В проекте решения, подготовленного оппозиционной фракцией "Светлая Армения", содержался призыв к Пашиняну "воздержаться от принятия односторонних решений, затрагивающих все общество и государство, а также будущее нации". В проекте отмечалось, исполняющий обязанности премьера "не имеет право своей подписью придавать силу документу, который может вступить в силу исключительно в результате ратификации парламентом или референдума", а любые действия, связанные с демаркацией и делимитацией армянско-азербайджанской линии соприкосновения, напрямую затрагивают вопросы прав человека, каждого гражданина Армении и особенно населения приграничных районов, в связи с этим любой международный документ, связанный с этими вопросами нуждается в обязательной ратификации.
Ранее зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, бывший посол страны в Ватикане Микаел Минасян обнародовал страницу документа, который, по его словам, якобы является текстом трехстороннего заявления глав Армении, РФ и Азербайджана. В нем говорится о решении создать совместную комиссию по вопросам делимитации армяно-азерайджанской границы с ее последующей демаркацией. Там же отмечается, что до 31 мая правительства Армении и Азербайджана создадут национальные делегации в рамках комиссии.
Участница акции с требованием опубликовать договор с Азербайджаном и сотрудники полиции во время протеста в Ереване - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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РоссияНикол ПашинянСерж СаргсянАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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