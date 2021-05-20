https://ria.ru/20210520/reestr-1733128152.html

Зеленский анонсировал создание на Украине реестра олигархов

Зеленский анонсировал создание на Украине реестра олигархов - РИА Новости, 20.05.2021

Зеленский анонсировал создание на Украине реестра олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение реестра олигархов, призванного убить влияние олигархической системы в стране, сохранив при этом... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T13:59

2021-05-20T13:59

2021-05-20T13:59

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КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение реестра олигархов, призванного убить влияние олигархической системы в стране, сохранив при этом большой бизнес, соответствующий закон может быть внесен в украинский парламент уже на следующей неделе.Совет национальной безопасности и обороны Украины считает, что сейчас в стране есть 13 олигархов, имеющих большое влияние внутри страны и за ее границами."Тринадцать - это по информации секретаря Совета национальной безопасности и обороны и его институции, его помощников. Давайте о критериях, и тогда мы будем точно понимать, сколько их в Украине. Главное - содержание этого закона и философия, главная идея, и потому этого закона еще нет, что мы детально подходим к каждой норме этого закона. Закон, в принципе, готов, написан. Он на 100% готов, но мы считаем, что есть несколько деталей... я думаю, что он появится на следующей неделе. Главное содержание и философия - мы не хотим убить большой бизнес, но мы точно убиваем понятие, содержание и влияние олигархической системы в нашей стране. Влияния на масс-медиа не будет, политику не будет, чиновников не может быть", - заявил он в ходе пресс-конференции в четверг по итогам двух лет президентства.Он анонсировал уменьшение активов олигархов не за счет санкций, а за счет "появления понятия "олигарх" на законодательном уровне"."Но если это будет, эти люди получат билет под названием "олигарх". Они появятся в специальном реестре. И тогда этот большой бизнес сможет потерять большую часть активов, которые у них находятся за границей, и они все понимают: цена их активов что в Украине, что за границей будет уменьшена… У них есть выбор остаться и все это делать. И тогда они появятся в этом реестре и подпадут под ту или иную категорию санкций", - отметил президент.Глава государства также подчеркнул, что олигархам дадут время избавиться от влияния и даже покажут как это сделать, "глухого угла для них не будет".Ранее Зеленский анонсировал появление реформ и законопроектов по деолигархизации, которые сделают экономические отношения прозрачными, предотвратят скопление ресурсов в руках "избранных" и приведут к тому, что все олигархи превратятся в крупных бизнесменов.Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Инаугурация состоялась 20 мая 2019 года. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из главных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании были планы закончить войну в Донбассе, бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти причастных к подобным схемам, рост благосостояния граждан.

https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733127605.html

https://ria.ru/20210514/ukraina-1732282906.html

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